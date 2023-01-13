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Bebek Markaları Tek Çatı Altında
Girişimci Nihan Ece kurduğu e-ticaret platformu bebekekspres ile çok sayıda bebek markasını tek çatı altında topladı.
Hayatın İçinden 13.01.2023, 19:09 Emrah
Projesini Tuncer Holding ile hayata geçiren Nihan Ece, "Amacımız ülkemizdeki tüm anne, bebek ve çocuk markalarını bir araya getirmek" dedi.
Ebeveynlerin bebekleri için ihtiyacı olan herşeye, tek platform üzerinden ulaşabilme kolaylığı sağlayan bebekekspres, şimdiden Seray Sever, Melodi Elbirliler, Ece Zaim, Gaye Turgut Evin, Ayşegül Uluç gibi sanat ve cemiyet hayatından bir çok annenin dikkatini çekmeyi başardı.
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