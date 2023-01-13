Bebek Markaları Tek Çatı Altında

Projesini Tuncer Holding ile hayata geçiren Nihan Ece, "Amacımız ülkemizdeki tüm anne, bebek ve çocuk markalarını bir araya getirmek" dedi.

Ebeveynlerin bebekleri için ihtiyacı olan herşeye, tek platform üzerinden ulaşabilme kolaylığı sağlayan bebekekspres, şimdiden Seray Sever, Melodi Elbirliler, Ece Zaim, Gaye Turgut Evin, Ayşegül Uluç gibi sanat ve cemiyet hayatından bir çok annenin dikkatini çekmeyi başardı.

