BCCT’den İstanbul’da İskoç Şair Burns’ün Şiir Gecesi

Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo’nun ev sahipliğinde, konsolosluk binasında düzenlenen davete, BCCT Başkanı Chris Gaunt Obe, eşi Gülten Süzer Gaunt ile birlikte eşlik etti. İskoç kültürünü yaşatan geceye iş ve cemiyet dünyası ile diplomasi çevrelerinden isimler katıldı.

Gecede BCCT Başkanı Chris Gaunt OBE, Burns’ün eserlerinden örnekler sunduğu açılış konuşmasında bu geleneksel İskoç kutlamasını kültür zenginliği ile bilinen İstanbul’da da uzun yıllardır gerçekleştirmekten, mutluluk duyduklarını ifade etti.

18. yüzyılda yaşamış ünlü İskoç şairlerinden Robert Burns, her yıl doğum gününde, şiirleri eşliğinde düzenlenen bir gecede anılıyor. Giderek popüler hale gelen bu yemekte geleneksel bir İskoç sosisi olan Haggis, tören ile davetlilere sunuluyor. Sonrasında özel kostümleri içindeki davetliler, İskoç müziği ve dansları ile geceyi renklendiriyor.

Etkinlik, Dyson, Gedik Yatırım, Nev Jewellery, Rolls-Royce, TBS, Aston Martin katkılarıyla gerçekleşti.

