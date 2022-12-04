BCCT Geleneksel Yılsonu Balosu’nda Dünya Engelliler Günü Farkındalığı

Türkiye’de İngiliz Ticaret Odası – BCCT’nin yılsonu balosu, Ritz Carlton İstanbul’da, iş, cemiyet, siyaset ve diplomasi çevrelerinden davetlilerin katılımı ile gerçekleşti. İskoç kültür ve tarihinde önemli bir yeri olan St. Andrew’s kutlamalarının yansıması olan kostümler içindeki davetliler, Niso Kaston Orkestrası’nın müzikleri eşliğinde özgün dansları ile geceye renk kattılar.

Her yıl bir sivil toplum kuruluşuna destek verilen etkinlikte, bu yıl Dünya Engelliler Günü ile aynı tarihe rastlaması vesilesiyle, görme engelliler için çalışan Rehber Köpekler Derneği’nin faaliyetlerine dikkat çekildi. Özel eğitimli Rehber Köpeklerin, ücretsiz olarak ihtiyaç sahibi görme engellilere, gönüllü kurum ve kuruluşların katkılarıyla ulaştırıldığına vurgu yapılarak, yakında bu amaçla açılacak okulun da müjdesi verildi.

BCCT Başkanı Chris Gaunt Obe, balodaki açılış konuşmasında, sosyal sorumluluk faaliyetlerinin, en az iş dünyasındaki çalışmalar kadar önem taşıdığını ifade ederek, bu faaliyetlerin kurumlara entegre ve sürdürülebilirlik içinde yönetilebildiği oranda toplumun her katmanına fayda sağlayacağına dikkat çekti.