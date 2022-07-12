Son Dakika

Bayram Sabahı Acı Haber Geldi!

Gelen son dakika haberine göre; Şarkıcı Ceylan'ın ablası Nalan Avcı, hayatını kaybetti. İşte detaylar...

Hayatın İçinden 12.07.2022, 11:37 13.07.2022, 12:46 arif hür
Bayram Sabahı Acı Haber Geldi!

Şarkıcı Ceylan'ın ablası Nalan Avcı'nın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Acı haberi duyuran Ceylan'ın yakın dostu Alişan, "Ceylan'ımın ablası Nalan Avcı hakkın rahmetine kavuştu. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Ceylan ve ablası Nalan Avcı, 2017 yılında Alişan ve Çağla Şıkel'in sunduğu bir programa katılmıştı. 

Nalan Avcı'nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

CEYLAN KİMDİR?

26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'un Fatih ilçesindeki Fındıkzade semtinde dünyaya geldi. Şarkıcı Ceylan, baba tarafından aslen Tuncelili ve Zaza, anne tarafından Bayburtlu. Tam adı Ceylan Avcı. 'Nalan' ve 'Nazan' adında ikiz ablası var.

Şarkıcı Ceylan, düğünlerde saz çalan babası Ahmet Avcı'nın desteğiyle 7 yaşında düğünlerde şarkı söylemeye başladı. Almanya ve Türkiye'de birçok düğünde sahne aldı.

1983 yılında katıldığı bir müzik yarışmada seçildi.

1984 yılında henüz 10 yaşındayken 'Yaktı Beni' adlı ilk albümünü çıkardı. Kamuoyunda 'Küçük Ceylan' olarak bilindi.

1986 yılında çıkardığı 'Seni Sevmeyen Ölsün' albümü 1 milyon 300 bin sattı.

Kral TV Müzik Ödülleri'nde 1999 ve 2001 yıllarınde iki kez 'En İyi THM Sanatçısı' ödüllerine layık görüldü.

2005 yılında yayınladığı 'Ah Gönlüm' albümü, Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımcıları Meslek Birliği (MÜ-YAP) tarafından Altın Plak ile ödüllendirildi.

2004 yılında 'Ünlüler Çiftliği' adlı yarışma programında yer aldı.

2019 yılında sanat dünyasındaki 35. yılını, kızı Melodi Bozkurt ile çıkarttığı single albümüyle kutladı.

ÖZEL YAŞAMI
1974 doğumlu olan şarkıcı Ceylan Avcı, 2022 yılı itibarıyla 48 yaşında.

1991-1992 yıllarında kuzeni (halasının oğlu) Erhan Bozkurt ile evli kaldı. Bu evliliğinden 'Melodi' (d.1992) adında bir kızı oldu. 1995 yılında Yıldıray Gürgen ile imam nikahlı olarak beraber yaşadı. Bu birlikteliğinden olan oğluna 'Yiğitcan' (d.1995) adını verdi. 2000-2002 yılları arasında İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile, 2006-2007 yıllarında türkücü Murat Kurşun ile, 2011-2012 yıllarında araba galericisi Güncal Tanören ile evli kaldı.

#son dakika #Magazin #snob magazin #nalan avcı #Ceylan
Yorumlar (0)
28
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31