Başarılı bir girişimcinin hikayesi: Müşterilerine yüzde 60 maliyet tasarrufu sağlıyor
İstanbul’da kurduğu şirketle birlikte, Türkiye’de E-Ticaret yapanlara yüzde 60’a kadar maliyet tasarrufu sağlayan İlkan Aydın girişimcilik alanındaki başarı hikayesini anlattı.
Genç girişimci İlkan Aydın, Tuger Akkaya’nın Youtube kanalında ‘İstifade Ettiren Fikirler’ programına konuk oldu.
İş yaşamını İstanbul’da sürdüren ve Çatalca’da faaliyet gösteren şirketi aracılığıyla, Türkiye’de E-Ticaret alanında iş yapan müşterilerine yüzde 60’a kadar maliyet tasarrufu sağlayan İlkan Aydın bu kulvardaki başarısını, işinde olabilecek en kötü ihtimalleri sürekli hesaplamasına ve operasyon kısmına verdiği ekstra öneme bağlıyor.
Başarılı girişimci İlkan Aydın, müşterilerine sunduğu avantajlar sayesinde ticari kazancının her geçen gün yukarı yönlü ivmelendiğinin altını çizerek, günde ortalama 7 binden fazla kargolama yaptığını dile getiriyor.
İlkan Aydın’a göre bir işte başarılı olabilmenin yolu, doğru planlama, disiplinli çalışma ve etkin kriz yönetiminden geçiyor.
Sizce hangi çift evliliğe daha yakın?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|2
|6
|2. Trabzonspor
|2
|6
|3. Fenerbahçe
|2
|4
|4. Başakşehir
|2
|4
|5. Alanyaspor
|2
|4
|6. Beşiktaş
|2
|4
|7. Gaziantep FK
|2
|4
|8. Giresunspor
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Galatasaray
|2
|3
|11. Kayserispor
|2
|3
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Ümraniye
|2
|1
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Sivasspor
|2
|1
|16. Hatayspor
|1
|0
|17. Karagümrük
|1
|0
|18. İstanbulspor
|2
|0
|19. Kasımpaşa
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|1
|3
|2. Samsunspor
|1
|3
|3. Boluspor
|1
|3
|4. Eyüpspor
|1
|3
|5. Göztepe
|1
|3
|6. Altınordu
|1
|1
|7. Gençlerbirliği
|1
|1
|8. Adanaspor
|1
|1
|9. Keçiörengücü
|1
|1
|10. Rizespor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Erzurumspor
|1
|1
|13. Pendikspor
|1
|1
|14. Bandırmaspor
|0
|0
|15. Denizlispor
|1
|0
|16. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|17. Sakaryaspor
|1
|0
|18. Ö.K Yeni Malatya
|1
|0
|19. Altay
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|2
|6
|2. Arsenal
|2
|6
|3. Brentford
|2
|4
|4. Tottenham
|2
|4
|5. Newcastle
|2
|4
|6. Leeds United
|2
|4
|7. Chelsea
|2
|4
|8. Brighton
|2
|4
|9. Aston Villa
|2
|3
|10. Nottingham Forest
|2
|3
|11. Bournemouth
|2
|3
|12. Liverpool
|2
|2
|13. Fulham
|2
|2
|14. Wolverhampton Wanderers
|2
|1
|15. Leicester City
|2
|1
|16. Crystal Palace
|2
|1
|17. Southampton
|2
|1
|18. Everton
|2
|0
|19. West Ham United
|2
|0
|20. M. United
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|1
|3
|2. Real Betis
|1
|3
|3. Villarreal
|1
|3
|4. Osasuna
|1
|3
|5. Real Madrid
|1
|3
|6. Real Sociedad
|1
|3
|7. Valencia
|1
|3
|8. Celta Vigo
|1
|1
|9. Espanyol
|1
|1
|10. Athletic Bilbao
|1
|1
|11. Barcelona
|1
|1
|12. Mallorca
|1
|1
|13. Rayo Vallecano
|1
|1
|14. Almeria
|1
|0
|15. Sevilla
|1
|0
|16. Cadiz
|1
|0
|17. Girona
|1
|0
|18. Elche
|1
|0
|19. Getafe
|1
|0
|20. Real Valladolid
|1
|0