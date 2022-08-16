Başarılı bir girişimcinin hikayesi: Müşterilerine yüzde 60 maliyet tasarrufu sağlıyor

Genç girişimci İlkan Aydın, Tuger Akkaya’nın Youtube kanalında ‘İstifade Ettiren Fikirler’ programına konuk oldu.

İş yaşamını İstanbul’da sürdüren ve Çatalca’da faaliyet gösteren şirketi aracılığıyla, Türkiye’de E-Ticaret alanında iş yapan müşterilerine yüzde 60’a kadar maliyet tasarrufu sağlayan İlkan Aydın bu kulvardaki başarısını, işinde olabilecek en kötü ihtimalleri sürekli hesaplamasına ve operasyon kısmına verdiği ekstra öneme bağlıyor.

Başarılı girişimci İlkan Aydın, müşterilerine sunduğu avantajlar sayesinde ticari kazancının her geçen gün yukarı yönlü ivmelendiğinin altını çizerek, günde ortalama 7 binden fazla kargolama yaptığını dile getiriyor.

İlkan Aydın’a göre bir işte başarılı olabilmenin yolu, doğru planlama, disiplinli çalışma ve etkin kriz yönetiminden geçiyor.