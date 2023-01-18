Barista Uzmanlığında Tam Kıvamında Gerçek Kahve Deneyimi
Premium mutfak ürünleri, küçük ev aletleri ve lüks beyaz eşya sektörlerinde kendi alanında lider 60’tan fazla markanın perakende satışını gerçekleştiren multi brand mağaza zinciri Enplus’ın kendi markası olan Hola Sol kahve çeşitleri kahve tutkunlarının ilk adresi olmayı başarıyor.
Bazen tek başına yapılan keyifli bir mola, bazen dostlarla yapılacak sıcacık bir sohbetin en özel misafiri olan kahveler, her anı unutulmaz bir ritüele dönüştürüyor. Bereketli güneşte olgunlaşan kahve çekirdeğinin aroması, verdiği mutluluk ve hazla buluştuğunda ise kahve, bir içecekten çok daha fazlasını ifade ediyor. Tüketicilerin sürekli taze kahveye erişebilmesi gerektiğine inanan Enplus’ın kendi markası olan Hola Sol, sadece Enplus’a özel olarak harmanlanarak benzersiz bir kahve deneyimi sunuyor.
İlhamını Tukan kuşundan alan özel bir kahve lezzeti
Tukan kuşunun rengarenk görünüşünden, eşsiz güzelliğinden ve türünün nadirliğinden ilham alarak hayat bulan Hola Sol, kendine has özel harmanı ve lezzetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Hola Sol lezzetini ortaya çıkaran kahve çekirdekleri ise özenle yetiştiriliyor ve olgunlaşan her bir kahve meyvesi tek tek elle toplanıyor. Yetiştikleri bölge ve rakım özelliklerine uygun profilde hassasiyetle kavrulan nitelikli kahve çekirdekleri, uzmanların sayısız çalışmalarıyla eşsiz bir harmana dönüşüyor. Üstelik Hola Sol’ün özenle seçilen kahve çekirdekleri sipariş üzerine kavrulduğu için kahve tutkunları kahveleri taze olarak deneyimleme fırsatına erişiyor.
Her zevke hitap eden tadım notaları
Söz konusu kahve olduğunda standartlarından ödün vermeyenler için birçok ayrıcalıklı özelliği bir araya getiren Hola Sol, yumuşak, yüksek aroma ve yoğun lezzetiyle premium kahve çeşitleri sunuyor. Hola Sol’ün; Italiano, Barista ve Primo Gusto olmak üzere üç çeşit espressoya uygun kahçe çekirdeği, filtre kahveye uygun Adicto kahve çekirdeği ve bir çeşit de Türk kahvesi bulunuyor. Her zevke hitap edebilmek için farklı tadım notalarıyla kahve tutkunlarından tam not alan Hola Sol, içim sertliklerine göre de ideal seçenekleri bir araya getiriyor. Türk kahvesi dışında tüm kahveler çekirdek olarak kullanıcılara özel olarak satılıyor, tazeliği ve kokusu hep aynı kalıyor. Üstelik kahve severler, paket üzerinde çekirdeklerin hangi yörelere ait olduğu, asiditesi, kavurma tarihi dahil tüm bilgilere erişebiliyor.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|18
|42
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Başakşehir
|18
|34
|4. Adana Demirspor
|18
|33
|5. Beşiktaş
|17
|32
|6. Trabzonspor
|18
|32
|7. Konyaspor
|18
|27
|8. Kayserispor
|18
|26
|9. Alanyaspor
|18
|24
|10. Karagümrük
|18
|21
|11. Giresunspor
|18
|20
|12. Gaziantep FK
|18
|19
|13. Ankaragücü
|18
|19
|14. Kasımpaşa
|18
|19
|15. Antalyaspor
|17
|18
|16. Hatayspor
|18
|17
|17. Sivasspor
|18
|15
|18. İstanbulspor
|18
|15
|19. Ümraniye
|18
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|19
|41
|2. Samsunspor
|19
|35
|3. Bodrumspor
|19
|35
|4. Keçiörengücü
|19
|33
|5. Boluspor
|19
|33
|6. Pendikspor
|19
|31
|7. Rizespor
|19
|31
|8. Bandırmaspor
|18
|31
|9. Sakaryaspor
|19
|28
|10. Manisa FK
|19
|28
|11. Göztepe
|19
|24
|12. Adanaspor
|19
|21
|13. Altay
|19
|21
|14. Erzurumspor
|19
|21
|15. Tuzlaspor
|19
|19
|16. Altınordu
|19
|16
|17. Ö.K Yeni Malatya
|19
|15
|18. Denizlispor
|19
|15
|19. Gençlerbirliği
|19
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|18
|47
|2. M.City
|18
|39
|3. Newcastle
|19
|38
|4. M. United
|19
|39
|5. Tottenham
|19
|33
|6. Fulham
|20
|31
|7. Brighton
|18
|30
|8. Brentford
|19
|29
|9. Liverpool
|18
|28
|10. Chelsea
|19
|28
|11. Aston Villa
|19
|25
|12. Crystal Palace
|19
|23
|13. Nottingham Forest
|19
|20
|14. Leeds United
|18
|17
|15. Leicester City
|19
|17
|16. Wolves
|19
|17
|17. Bournemouth
|19
|16
|18. West Ham United
|19
|15
|19. Everton
|19
|15
|20. Southampton
|19
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|41
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|17
|35
|4. Atletico Madrid
|17
|28
|5. Villarreal
|17
|28
|6. Real Betis
|16
|28
|7. Osasuna
|17
|27
|8. Athletic Bilbao
|17
|26
|9. Rayo Vallecano
|17
|26
|10. Mallorca
|17
|22
|11. Girona
|17
|21
|12. Valencia
|16
|19
|13. Almeria
|17
|18
|14. Espanyol
|17
|17
|15. Getafe
|17
|17
|16. Celta Vigo
|17
|17
|17. Real Valladolid
|17
|17
|18. Cadiz
|17
|16
|19. Sevilla
|17
|15
|20. Elche
|17
|5