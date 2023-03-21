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Ayakkabı Denemek İçin Doğru Zaman Akşam Saatleri! 

Sosyal hayatta, iş ortamında dış görünüşüne önem veren herkesin birincil sorunlarından biri de ayakkabı bakımı ve temizliğidir. Doğru ayakkabı bakımı ile şık kıyafetler tamamlanırken, ayakkabıların da ömrü uzayabilir.

Hayatın İçinden 21.03.2023, 17:28 Emrah
Ayakkabı Denemek İçin Doğru Zaman Akşam Saatleri! 

Dış görünüşte hem kadın hem erkekler için temiz ve şık kıyafetlerin yanı sıra ayakkabı seçimi ve temizliği de büyük önem taşır. Ayakkabı sektöründe modaya yön veren tasarımlarıyla da adından söz ettiren Moriplik markasının kurucusu ve yöneticisi Özkan Çalışkan doğru ayakkabı bakımının püf noktaları ile ayak tipine göre ayakkabı seçiminin yanı sıra, 2023 yaz trendlerini anlattı. 

“Ayakkabılarınızı kurutma makinesine atmayın”

"İnsanlar girdikleri ortamlarda kıyafetleriyle karşılanır fikirleriyle ağırlanır, kıyafetiniz ne kadar temiz, ütülü ve şıksa ayakkabılarınız da o kadar temiz olmalıdır" diyen Özkan Çalışkan, “En çok sorulan sorulardan biri ayakkabıların çamaşır makinesinde yıkanmasının zararı olup olmadığıdır. Ayakkabının malzemesi, rengi ve modeli ne olursa olsun, öncelikle üreticinin önerilerine veya ayakkabının etiketindeki yıkama talimatlarına uymak gerekir. Talimatlar el verdiği sürece, uygun bir çamaşır torbasında ayakkabı yıkama işlemi gerçekleştirilebilir. Yıkama sırasında ağır kimyasallar kullanmaktan kaçınmak gerekir, narin programda 30 – 40 derece sıcaklıkta yıkama programı seçmekte fayda var. Daha sonrasında mümkünse güneşte ya da doğal yollarla kurutulmalıdır. Kurutma makinesine atmamak gerekir” dedi. 

“Ayakkabıların nemini almak için kabartma tozu kullanın”

Doğal ürünlerle ayakkabı bakımının ve temizliğinin mümkün olduğunu belirten Moriplik Kurucusu Özkan Çalışkan, “Gün içinde terleyen ayaklar, ayakkabıda koku oluşumuna sebebiyet veriyor. Sadece ayak kokusuna değil aynı zamanda bakteri ve mikroorganizmalarının üremesine de sebep olan bu durum, ayaklarda farklı rahatsızlıklara neden olabiliyor. Bu yüzden ayakkabıların içi düzenli aralıklarla temizlenmelidir. Evdeki doğal ürünlerle çok kısa sürede ayakkabı içindeki temizlik mümkündür. Öncelikle ayakkabılar kullanıldıktan sonra mutlaka havalandırılmalı veya güneşte kurutulmalıdır. Bu, bakterilerin ve mikroorganizmaların üremesini önleyecek ve ayakkabı kokusunu azaltacaktır. Ayrıca ayakkabılarda koku varsa, içine nane, karanfil, lavanta gibi bitkilerin ekstraktları bulunan keselerden konulabilir. Ayakkabı içinde oluşan nemi azaltmak için kullanılan bir diğer yöntem ise kabartma tozudur. Ayakkabıların içi temizledikten sonra kabartma tozu serpip havalandırılır” ifadelerini kullandı.  

“Ayakkabı denemek için en ideal zaman akşam saatleridir”

Moriplik olarak şık modellerin yanı sıra kaliteli malzeme kullanımı ve ayak sağlığına büyük önem verdiklerinin altını çizen Özkan Çalışkan, “2015 yılında 90 metrekare bir depoda başlayan hikayemizi bugün bin 500 metrekarelik bir alanda devam ettiriyoruz. Önceliklerimiz kaliteli ürün, uygun fiyat ve insan sağlığı olduğu için, hızla büyüdüğümüzü söyleyebilirim. Ergonomik tasarımlarımız, ayaklarda herhangi bir ağrı ya da rahatsızlık hissi yaratmıyor. Farklı ayak tipinde birçok kadın müşterimiz var. Ayak tipine göre ayakkabı seçimi ayak sağlığı için son derece önemli. Öncelikle ayak tipinin belirlenmesi iyi olacaktır. Bu ayak tiplerini düz, yüksek kemerli veya normal olarak sınıflandırabiliriz. Ayak tipi belirlendikten sonra uygun modeller seçilmelidir. İdeal ayakkabı deneme saati akşam saatleridir. Çünkü ayaklar gün boyunca şişer, ayakkabının üstten ya da alttan sıkışmışlık hissi vermediğine emin olmak gerekir. Doğru ayakkabı seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer konu ise ayakkabının içindeki destek sistemleridir. Destekli tabanlıklar, ekstra dolgu malzemeleri ve topuk yastıkları gibi özellikler ayaklarda daha az stres ve basınç hissedilmesine yardımcı olur” şeklinde konuştu.  

“Beyaz spor ayakkabılar yine dolapların baş köşesinde”

Kadınlar son yıllarda olduğu gibi, yaz aylarında da şıklıklarını spor ayakkabılarla tamamlayacak diyen Moriplik Kurucusu Özkan Çalışkan, “Moriplik'in koleksiyonunda topuklu ayakkabılar, babetler, sandaletler, spor ayakkabılar ve daha birçok farklı model bulunuyor. Her tarz kıyafetle uyum sağlayabilecek geniş bir ürün yelpazesi sunuyoruz. 2023 yılına damga vuran birçok model ürettik. Yaz aylarında özellikle son yıllarda sıkça tercih edilen beyaz spor ayakkabılar yine dolapların baş köşesinde yerini almaya devam ediyor. Bunun dışında pastel tonlar da canlı renk seçenekleri de yaz aylarına damga vuracak. Özellikle turuncu, sarı ve pembe renklerin trend olması bekleniyor. Retro görünümlü sneaker modeller, sandalet tarzı spor ayakkabıların bağcıklı ve kayışlı versiyonları sıcak havalarda çokça tercih edilecek” dedi. 

#ayakkabı #Magazin #Snobmagazin
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