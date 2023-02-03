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Astroloji Ve Mizahın Birleşimi Murat Genç Video Çekme Hikayesini Anlattı

Klişe burç yorumlarından uzakta ve içine mizahını katarak oluşturduğu astroloji videolarıyla büyük kitlelere ulaşan ve takipçi sayısı her geçen gün artmaya devam eden Mor Komedyen Murat Genç, içeriklerini oluştururken esinlendiği kaynakları, gelecek projelerini ve tiyatro geçmişini MAG Okurları için anlattı.

Hayatın İçinden 03.02.2023, 18:40 Emrah
Astroloji Ve Mizahın Birleşimi Murat Genç Video Çekme Hikayesini Anlattı

Burçları ele alarak oluşturduğunuz video içerikleriyle fenomen olan Murat Genç video çekme hikayesini şöyle anlattı:

“Türkiye’de yaşayan bir erkeğin burçlarla ilişkisinin olmama imkânı var mı? Aslında ben sadece insana inanırım. İşin daha çok eğlenme tarafında kalmaktan yanayım.  Ben burçları değil, insan karakterlerini okuyorum ve onları canlandırıyorum; ama o karakterin biri Balık oluyor biri Aslan. Türkiye’de astrolojiyi bu kadar meşhur eden insanım diyebilirim, çünkü inanan da inanmayan da sonuçta gülüyor ve bir şekilde içine giriyor. Benden önce çok fazla gündem olan bir konu değildi. En azından sosyal medyada... Yine astroloji konusunda en geniş kitleye sahip kişi benimdir. Bu övündüğüm bir konu değil ama. Ben onların komedim için beni takip ettiklerini düşünmek istiyorum.”

Komedyen olmanın iyi yönlerini ve zorluklarını da paylaşan Murat Genç sözlerine şunları ekledi: “Komedyen olmak çok can sıkıcı bir şey bu ülkede. Belki dünyada da öyledir, bilmiyorum. Komedyen olduğunuz için sizin gün içinde de “laylaylom” gezdiğinizi, ciddi şeyler konuşamayacağınızı filan düşünüyor insanlar. Bunu nötrlemek için bu sefer normal hayatınızda aşırı ciddi olmak zorunda oluyorsunuz. Ben eskiden çok daha neşeli ve eğlenceli bir insandım. Artık çok ciddi ve sakin durmaya çalışıyorum. Olumlu yanları da var tabii ki. İnsanlar seni her gördüğü yerde yüzüne gülümsüyor. Bu çok hoş bir duygu. İnsanları mutlu etmek çok güzeldir.”

#Murat Genç #Magazin #Snobmagazin
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