Aslan Özer'in Acı Günü

Dört ay önce vefat eden Kardeşi Şahin Özer gibi kısa bir süre önce pankreas kanserine yakalanan Fatma Özer, teşhis sonrası hemen ameliyata alındı. Ameliyat sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar sonucunda, 18 Şubat Cuma günü 70 yaşında hayata gözlerini yumdu.

"ACILAR PAYLAŞTIKÇA AZALIR"

Üst üste yakınlarını kaybederek büyük bir acı yaşayan Aslan Özer, ""Bundan tam 4 ay 4 gün önce kardeşim Şahin Özer’in acısını yaşadık, O’nu Almanya’da sonsuzluğa uğurlamıştık. Fatma ablamla birbirimize sarılarak, ağlayarak o acıyı yaşadık. Ablam demek ki o acıya dayanamamış olacak ki tıpkı Şahin gibi aynı hastalığa yakalandı, ama ne yazık ki Şahin kardeşim gibi ablamı da kurtaramadık. Çok çok üzgünüm. Acılar paylaşıldıkça azalır, Özer ailesi olarak bu acı günde telefonla arayıp, mesaj gönderen, bizzat cenazemize gelip başsağlığı dileyen kıymetli dost, akraba, arkadaş ve tüm tanıdıklarımıza gönülden teşekkür ediyorum" dedi.



