Ardahanlı Çocuklar İçin 1500 Kitap Bağışladı

Ressam Devrim Erbil, daha fazla çocuğun ilk kütüphanesini kurmak için 150 eserini projeye bağışlamıştı. Tanınmış iş insanı Taner Tekin de, Devrim Erbil’in eserlerinden birini satın alarak, memleketi Ardahan’a 1500 kitap bağışladı.

