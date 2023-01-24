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Ardahanlı Çocuklar İçin 1500 Kitap Bağışladı
Prof. Dr. Selçuk Şirin tarafından hayata geçirilen ‘1 Milyon Kitap’ projesinin destekçileri, Zorlu PSM'de düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.
Hayatın İçinden 24.01.2023, 21:17 Emrah
Ressam Devrim Erbil, daha fazla çocuğun ilk kütüphanesini kurmak için 150 eserini projeye bağışlamıştı. Tanınmış iş insanı Taner Tekin de, Devrim Erbil’in eserlerinden birini satın alarak, memleketi Ardahan’a 1500 kitap bağışladı.
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|11. Göztepe
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|20
|19
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|20
|18
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|16
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|20
|13
|18. Denizlispor
|20
|12
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|20
|10
|Takımlar
|O
|P
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|31
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|20
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|19
|29
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|21
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|20
|18
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|19
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|20
|18
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|20
|17
|18. Bournemouth
|20
|17
|19. Everton
|20
|15
|20. Southampton
|20
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|17
|44
|2. Real Madrid
|17
|41
|3. Real Sociedad
|18
|38
|4. Atletico Madrid
|18
|31
|5. Villarreal
|18
|31
|6. Real Betis
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|28
|7. Osasuna
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|28
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|26
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|26
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|25
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|18
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|18
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