Anne kız aynı tarz

Spor tarzları ile dikkatleri üzerine çeken anne-kız, basın mensuplarına poz vermeyi de ihmal etmedi. Muhabirlerin sorularını cevaplamayan Samyeli “İyi bayramlar. Kusura bakmayın bugün konuşamayacağım. Kızım ile yürüyüş yapıyorduk, ara verdik. Şimdi tekrar yürümeye devam edeceğiz.” dedikten sonra Arnavutköy’den Bebek’e yürüyüş yapmaya devam ettiler.



