Anlamlı doğum günü

Dostlarının yalnız bırakmadığı doğum günü partisine, Deniz Seki, Özge Ulusoy, Aslıhan Karalar, Ivana Sert, ve Salih Güney gibi ünlü isimler katıldı.

Sevenlerine ve yakınlarına “Bana hediye almayın, onun yerine hayvanlar için bağış yapın” diyen Nazo Zeyrek’in bu isteği, beklenenin üstünde bir etki yarattı. Yardım çağrısına yanıt veren hayvansever dostları sayesinde 150 bin liranın üzerinde bağış toplayan Zeyrek, toplanan bağışları HAÇİKO’nun (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) yaşam çiftliği projesine aktaracağını açıkladı.



