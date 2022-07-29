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Anlamlı doğum günü
İş kadını Nazo Zeyrek doğum gününü Alaçatı’da verdiği partiyle kutladı.
Hayatın İçinden 29.07.2022, 20:32 Emrah
Dostlarının yalnız bırakmadığı doğum günü partisine, Deniz Seki, Özge Ulusoy, Aslıhan Karalar, Ivana Sert, ve Salih Güney gibi ünlü isimler katıldı.
Sevenlerine ve yakınlarına “Bana hediye almayın, onun yerine hayvanlar için bağış yapın” diyen Nazo Zeyrek’in bu isteği, beklenenin üstünde bir etki yarattı. Yardım çağrısına yanıt veren hayvansever dostları sayesinde 150 bin liranın üzerinde bağış toplayan Zeyrek, toplanan bağışları HAÇİKO’nun (Hayvanları Çaresizlik ve İlgisizlikten Koruma Derneği) yaşam çiftliği projesine aktaracağını açıkladı.
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|10. Gençlerbirliği
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|11. Göztepe
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|12. Keçiörengücü
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|13. Manisa Futbol Kulübü
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|14. Pendikspor
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|15. Rizespor
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|16. Sakaryaspor
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|17. Samsunspor
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|19. Ö.K Yeni Malatya
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|8. Everton
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|14. M. United
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|15. Newcastle
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|19. West Ham United
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|14. Real Betis
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|16. Real Sociedad
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|17. Real Valladolid
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|19. Valencia
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|20. Villarreal
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