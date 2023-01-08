Amerikalı Ünlü İş Adamının Hayat Hikayesi Kitaba Konu Oldu
Sadece Amerika’nın değil, dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan LAX-Los Angeles Havalimanı’nda sayısız projelere imza atan ünlü işadamı Selim Mergen, yeni yılla beraber çok daha büyük işler başaracaklarını belirtti.
Selim Mergen; uzun yıllar inşaat sektöründe faaliyet gösteren, dünyaca ünlü havayolları firmalarıyla çalışan, çeşitli Hollywood ünlülerinin evlerini inşa eden Mergen Construction firmasının kurucusu. Amerika’ya gelişi, yaşadığı zorluklar, badirelerle dolu hayat hikayesi kitaplaştırılan Mergen, ilerleyen dönemlerde kitabının Türkiye’de kitapevlerinde satışa sunulacağının müjdesini verdi. Birkaç yayıneviyle görüşmeler yapan Mergen, kitabın haklarını satın almak isteyen Hollywood yapımcıları ile de toplantılar yaptığını ekledi.
Okuyucularla buluşturmayı planladığı; Amerika’nın Karanlık Yolları isimli otobiyografik eser Miami’deki Küba çetelerinden, Las Vegas’ın ışıklı hayatı ve kumarhanalerine, Philadelphia’daki hırsız çetelerinden, Los Angeles’ın paparazzilerine uzanan bu tempolu, gerilimli, eğlenceli bir o kadar da hüzünlü bir hikaye. Ana teması; beyin göçünün hızlandığı son yıllarda Amerika’ya gelmek isteyen kişilere neler yapmaları, ne tür şeylere dikkat etmeleri, karanlık yollara sapmadan nasıl yeni bir hayat kurmaları gerektiği üstüne odaklanan eser, Amerika’da yaşamanın ve ayakta durmanın bir tür yol rehberi olarak tanımlanabilir.
Mergen; kitabın içindeki hayat derslerinin özellikle genç neslin hayatına ışık tutacağını hem eğlendirici hem de öğretici yönüyle, hikayesinin çok geniş bir kitleyi yakalayabileceğini belirtti.
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|17
|39
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Başakşehir
|16
|31
|4. Adana Demirspor
|16
|30
|5. Beşiktaş
|16
|29
|6. Trabzonspor
|16
|29
|7. Konyaspor
|17
|27
|8. Kayserispor
|17
|23
|9. Alanyaspor
|17
|21
|10. Karagümrük
|17
|20
|11. Ankaragücü
|17
|19
|12. Giresunspor
|17
|19
|13. Gaziantep FK
|16
|18
|14. Kasımpaşa
|17
|18
|15. Antalyaspor
|16
|17
|16. Hatayspor
|17
|17
|17. Sivasspor
|17
|15
|18. Ümraniye
|17
|14
|19. İstanbulspor
|16
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|18
|38
|2. Samsunspor
|18
|32
|3. Bodrumspor
|18
|32
|4. Keçiörengücü
|18
|32
|5. Bandırmaspor
|18
|31
|6. Pendikspor
|18
|30
|7. Rizespor
|18
|30
|8. Boluspor
|18
|30
|9. Manisa FK
|18
|28
|10. Sakaryaspor
|18
|25
|11. Göztepe
|18
|24
|12. Altay
|18
|21
|13. Erzurumspor
|18
|20
|14. Tuzlaspor
|18
|19
|15. Adanaspor
|18
|18
|16. Ö.K Yeni Malatya
|18
|15
|17. Denizlispor
|18
|15
|18. Altınordu
|18
|13
|19. Gençlerbirliği
|18
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|17
|44
|2. M.City
|17
|39
|3. Newcastle
|18
|35
|4. M. United
|17
|35
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Liverpool
|17
|28
|7. Fulham
|18
|28
|8. Brighton
|17
|27
|9. Brentford
|18
|26
|10. Chelsea
|17
|25
|11. Aston Villa
|18
|22
|12. Crystal Palace
|17
|22
|13. Leicester City
|18
|17
|14. Leeds United
|17
|17
|15. Nottingham Forest
|18
|17
|16. Bournemouth
|18
|16
|17. West Ham United
|18
|15
|18. Everton
|18
|15
|19. Wolves
|18
|14
|20. Southampton
|18
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|15
|38
|2. Real Madrid
|16
|38
|3. Real Sociedad
|16
|32
|4. Real Betis
|16
|28
|5. Atletico Madrid
|15
|27
|6. Villarreal
|16
|27
|7. Athletic Bilbao
|15
|25
|8. Rayo Vallecano
|16
|23
|9. Osasuna
|15
|23
|10. Mallorca
|16
|22
|11. Valencia
|16
|19
|12. Girona
|16
|18
|13. Getafe
|16
|17
|14. Almeria
|16
|17
|15. Real Valladolid
|16
|17
|16. Celta Vigo
|16
|16
|17. Sevilla
|16
|15
|18. Cadiz
|16
|15
|19. Espanyol
|16
|14
|20. Elche
|16
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