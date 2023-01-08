Amerikalı Ünlü İş Adamının Hayat Hikayesi Kitaba Konu Oldu

Selim Mergen; uzun yıllar inşaat sektöründe faaliyet gösteren, dünyaca ünlü havayolları firmalarıyla çalışan, çeşitli Hollywood ünlülerinin evlerini inşa eden Mergen Construction firmasının kurucusu. Amerika’ya gelişi, yaşadığı zorluklar, badirelerle dolu hayat hikayesi kitaplaştırılan Mergen, ilerleyen dönemlerde kitabının Türkiye’de kitapevlerinde satışa sunulacağının müjdesini verdi. Birkaç yayıneviyle görüşmeler yapan Mergen, kitabın haklarını satın almak isteyen Hollywood yapımcıları ile de toplantılar yaptığını ekledi.

Okuyucularla buluşturmayı planladığı; Amerika’nın Karanlık Yolları isimli otobiyografik eser Miami’deki Küba çetelerinden, Las Vegas’ın ışıklı hayatı ve kumarhanalerine, Philadelphia’daki hırsız çetelerinden, Los Angeles’ın paparazzilerine uzanan bu tempolu, gerilimli, eğlenceli bir o kadar da hüzünlü bir hikaye. Ana teması; beyin göçünün hızlandığı son yıllarda Amerika’ya gelmek isteyen kişilere neler yapmaları, ne tür şeylere dikkat etmeleri, karanlık yollara sapmadan nasıl yeni bir hayat kurmaları gerektiği üstüne odaklanan eser, Amerika’da yaşamanın ve ayakta durmanın bir tür yol rehberi olarak tanımlanabilir.

Mergen; kitabın içindeki hayat derslerinin özellikle genç neslin hayatına ışık tutacağını hem eğlendirici hem de öğretici yönüyle, hikayesinin çok geniş bir kitleyi yakalayabileceğini belirtti.

