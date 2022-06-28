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Altuğ Leblebici sektörde fark yaratıyor
Cemiyet ve iş dünyasının tanınan simalarından Altuğ Leblebici tarafından kurulan ve alanlarında öncü tasarımcı ve mimarlar ile iş birliği içerisinde çalışmalarını sürdüren Thinstone, sektörde fark yaratıyor.
Hayatın İçinden 28.06.2022, 20:08 Emrah
Daha az tüketme bilinci ve sürdürülebilirlik felsefesiyle yola çıkan, Leblebici, ‘fire’ doğal taşları, yeni bir döngü içerisine alıp özgün tasarımlarla değerlendiriyor.
Dünyanın farklı ocaklarında üretilen taş bloklarının, katmanlarına ayrılıp 1mm’ye kadar inceltilmesiyle ortaya çıkan ürünler, doğal kaynaklarımızı daha verimli kullanarak, taşın dokusunu hayatımızın her alanına sürdürülebilir yöntemlerle taşıyabilmemizi sağlıyor.
Thinstone’un kişiye özel tasarımları arasında; mobilya, mermer sunumları, mermer ev aksesuarları, telefon kılıfları, aydınlatma grubu ürünleri ve güneş gözlükleri gibi ürünler yer alıyor. Marka mimari projelerdeki destek hizmetiyle birlikte mekân tasarımlarına dair detayların çözümünde mimarların tercihi oluyor.
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Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
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|38
|81
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|3. Konyaspor
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|65
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|6. Beşiktaş
|38
|59
|7. Antalyaspor
|38
|59
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|11. Kasımpaşa
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|38
|52
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|38
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|38
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|36
|70
|2. Ümraniye
|36
|70
|3. Bandırmaspor
|36
|62
|4. İstanbulspor
|36
|60
|5. Erzurumspor
|36
|58
|6. Eyüpspor
|36
|57
|7. Samsunspor
|36
|51
|8. Boluspor
|36
|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
|10. Tuzlaspor
|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
|36
|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
|19. Balıkesirspor
|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
|5. Arsenal
|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
|51
|10. Wolverhampton Wanderers
|38
|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
|48
|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|38
|86
|2. Barcelona
|38
|73
|3. Atletico Madrid
|38
|71
|4. Sevilla
|38
|70
|5. Real Betis
|38
|65
|6. Real Sociedad
|38
|62
|7. Villarreal
|38
|59
|8. Athletic Bilbao
|38
|55
|9. Valencia
|38
|48
|10. Osasuna
|38
|47
|11. Celta Vigo
|38
|46
|12. Rayo Vallecano
|38
|42
|13. Elche
|38
|42
|14. Espanyol
|38
|42
|15. Getafe
|38
|39
|16. Mallorca
|38
|39
|17. Cadiz
|38
|39
|18. Granada
|38
|38
|19. Levante
|38
|35
|20. Deportivo Alaves
|38
|31