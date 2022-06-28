Altuğ Leblebici sektörde fark yaratıyor

Daha az tüketme bilinci ve sürdürülebilirlik felsefesiyle yola çıkan, Leblebici, ‘fire’ doğal taşları, yeni bir döngü içerisine alıp özgün tasarımlarla değerlendiriyor.

Dünyanın farklı ocaklarında üretilen taş bloklarının, katmanlarına ayrılıp 1mm’ye kadar inceltilmesiyle ortaya çıkan ürünler, doğal kaynaklarımızı daha verimli kullanarak, taşın dokusunu hayatımızın her alanına sürdürülebilir yöntemlerle taşıyabilmemizi sağlıyor.

Thinstone’un kişiye özel tasarımları arasında; mobilya, mermer sunumları, mermer ev aksesuarları, telefon kılıfları, aydınlatma grubu ürünleri ve güneş gözlükleri gibi ürünler yer alıyor. Marka mimari projelerdeki destek hizmetiyle birlikte mekân tasarımlarına dair detayların çözümünde mimarların tercihi oluyor.



