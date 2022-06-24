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Alpsel Mercan denizcilik sektörünün öncü firmalarını buluşturdu
Denizcilik sektöründe kimyasal ve petrol tanker işletmeciliğinde lider şirketlerden biri olan Mercan Holding Yönetim Kurulu Başkanı armatör Alpsel ve Tansel Mercan yurtiçi ve yurtdışında yer alan iş ortakları için Kuzguncuk’ta bulunan merkez ofisinde özel bir davet düzenledi.
Hayatın İçinden 24.06.2022, 18:47 24.06.2022, 20:07 Emrah
İstanbul boğazının muhteşem manzarasına sahip yalısında gerçekleştirilen bu özel etkinliğe dünyanın denizcilik sektöründe lider konumunda olan birçok temsilci muhteşem bir gün geçirdi.
Aleyna-Tansel-Sedef-Alpsel-Beliz ve Emirhan Mercan
500 davetlinin katıldığı enfes lezzetlerin sunulduğu birbirinden farklı kokteyllerin ikram edildiği bu etkinlikte ev sahibi olarak herkesle ilgilenen Alpsel Mercan yurtdışı iş ortaklarının Türkiye’ye olan yatırımlarının daha çok artması için de teşvikte bulundu.
Sedef-Alpsel-Aleyna ve Emirhan Mercan
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