Alpsel Mercan denizcilik sektörünün öncü firmalarını buluşturdu

İstanbul boğazının muhteşem manzarasına sahip yalısında gerçekleştirilen bu özel etkinliğe dünyanın denizcilik sektöründe lider konumunda olan birçok temsilci muhteşem bir gün geçirdi.

Aleyna-Tansel-Sedef-Alpsel-Beliz ve Emirhan Mercan

500 davetlinin katıldığı enfes lezzetlerin sunulduğu birbirinden farklı kokteyllerin ikram edildiği bu etkinlikte ev sahibi olarak herkesle ilgilenen Alpsel Mercan yurtdışı iş ortaklarının Türkiye’ye olan yatırımlarının daha çok artması için de teşvikte bulundu.



Sedef-Alpsel-Aleyna ve Emirhan Mercan