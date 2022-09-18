Alkışlanacak hareket

Memleketi Şarköy'de bulunan ve mezunu olduğu 17 Kasım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 200 öğrenciye, çanta, tablet, defter, kırtasiye ve okul için büro malzemesi desteğinde bulundu.

Ortağı Doğukan Mert Eyit ile birlikte eğitime destek veren genç iş insanı, öğrenciler ile bir araya geldikten sonra teşekkür plaketi aldı. Öğrenci olduğu dönemde öğretmeni olan ve şimdi ilçe milli eğitim müdürü Barış Elma ve ilçe kaymakamı Hakan Kılınçkaya ile bir araya gelen Algül, uzun bir sohbetin ardından plaketini teslim aldı.

Bir hayli mutlu olan Celal Can Algül, "Eğitim gördüğüm yerde, yine eğitim gören öğrencilere destek olmak çok gurur verici bir şey. Elimden geldiği kadar eğitime destek vermeye çalışıyorum, bundan sonra da desteğim herkes ile birlikte devam edecek" dedi.