500 maskeli gelinlik

Moda Tasarım Öğretmeni Şerife Timurlenk tarafından 500 medikal maske ve atık - ileri dönüştürülmüş malzemelerle tasarlanan gelinlik, tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgının öğrettiklerine Metropol İstanbul'da dikkat çekiyor.

Boyner, Kırıkkale’de yaşayan Moda Tasarım Öğretmeni Şerife Timurlenk tarafından üretim hatası olan maskelerle tasarlanan gelinlikle, yeni bir iyilik hareketi başlattı. Üretim hatası olan maskeleri atmak yerine gelinlik tasarlayarak toplumsal bir konuya dikkat çekmek isteyen Şerife Timurlenk, gelinlik tasarımında kullandığı diğer malzemeleri de kullanım değerini yitirmiş atıklardan seçti.

Boyner, proje ile aynı zamanda Lokman Hekim Sağlık Vakfı aracılığıyla da sağlık bilimi öğrencilerinin eğitimine de destek oluyor. İpliklerden iç astarına kadar atık ve ileri dönüştürülmüş malzemelerle hazırlanan gelinlik, 17–21 Ağustos tarihleri arasında Boyner Metropol AVM’de ziyaretçilerini bekliyor.

