22 şahitli düğün!

Beykoz'daki Çavuşbaşı Kasrı'nda düzenlenen düğün töreninde, iş ve siyaset dünyasından birçok isim hazır bulundu.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in kıydığı nikahta, milletvekilleri, iş insanları dahil 22 kişi şahitlik yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı düğün töreninde, Duygu Akça evlilik cüzdanını alarak eşi Fatih Akça ile mutluluk pozu verdi.

Mutlu gününde konuşan iş adamı Yücel Aydın, "Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ederim, sevgili kızıma ve damadıma bir ömür mutluluklar diliyorum" dedi.

