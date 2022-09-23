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22 şahitli düğün!
Aydın Tekstil patronu Yücel Aydın, geçtiğimiz günlerde kızı Duygu'yu genç iş adamı Fatih Akça ile evlendirdi.
Hayatın İçinden 23.09.2022, 18:10 23.09.2022, 20:51 Emrah
Beykoz'daki Çavuşbaşı Kasrı'nda düzenlenen düğün töreninde, iş ve siyaset dünyasından birçok isim hazır bulundu.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in kıydığı nikahta, milletvekilleri, iş insanları dahil 22 kişi şahitlik yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı düğün töreninde, Duygu Akça evlilik cüzdanını alarak eşi Fatih Akça ile mutluluk pozu verdi.
Mutlu gününde konuşan iş adamı Yücel Aydın, "Bizi bu özel günümüzde yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza teşekkür ederim, sevgili kızıma ve damadıma bir ömür mutluluklar diliyorum" dedi.
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