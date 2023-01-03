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150 Bin Dolarlık Hediye
Başarılı iş insanı Hanifi Ateş, yılbaşında eşi Müjde Ateş ile Günay Restaurant'ta görüntülendi.
Hayatın İçinden 03.01.2023, 20:57 Emrah
Mersinli iş insanı Hanifi Ateş ve eşi Müjde Ateş, yeni yılı Günay Restaurant'ta kutladı.
Geçtiğimiz aylarda eşi Müjde Ateş ile kendisi hakkında çıkan ihanet haberleriyle gündeme gelen Mersinli iş insanı Hanifi Ateş, kendisini affettirmek için 150 bin dolar değerindeki elmas yüzük hediye ederek düşman çatlattı.
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