150 Bin Dolarlık Hediye

Mersinli iş insanı Hanifi Ateş ve eşi Müjde Ateş, yeni yılı Günay Restaurant'ta kutladı.

Geçtiğimiz aylarda eşi Müjde Ateş ile kendisi hakkında çıkan ihanet haberleriyle gündeme gelen Mersinli iş insanı Hanifi Ateş, kendisini affettirmek için 150 bin dolar değerindeki elmas yüzük hediye ederek düşman çatlattı.