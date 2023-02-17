150 Aileyi Sevindirdi

İş insanı İsmail Enez, “Tam grup ve Mall of İstanbul Residence yönetimi olarak bu zor zamanda birlik ve beraberlik çatısı altında yürütülen yardımlaşmada bizde varız. Ülkemizdeki depremzedeler için elimizden gelenin ve gücümüzün son damlasına kadar yardım etmeye hazırız.”dedi.

Enez, deprem bölgesinden gelen yaklaşık 150 aileyede kalacak ev ayarlayarak bir parça mutluluk verdi.



