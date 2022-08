10-11 Eylül’de Kahve kokusu Haliç’i saracak

Dünyada petrolden sonra en çok işlem gören ikinci ürün kahve. Ve yine dünyada sudan sonra en çok tüketilen ikinci içecek de kahve… Bu denli önemli bir ürün olan, yaşamımızın vazgeçilmez parçası haline gelen kahve hakkında söylenecek çok söz var. 10-11 Eylül tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde kahveye dair ne varsa hepsi bir araya geliyor ve her yönüyle ele alınıyor.

Kahve hakkında güncel bilgiler, gelişmeler, stratejiler, öneriler, yol haritaları... Aynı zamanda stantlarda kahveye ilişkin en son teknolojik ekipmanları görebilme ve dünyanın dört bir tarafından gelen kaliteli kahveleri tadımlamaimkanı... Birbirinden yaratıcı, bilgilendirici workshop'lar, atölyeler... Hepsi Haliç'te kahveseverleri bekliyor.

12 Oturum ve 60 Konuşmacı

10 Eylül, Cumartesi

· 09:45 Açılış Konuşması: Ferit Özkaşıkcı (Kahve Dergisi ve kahve-pazari.com Sitesi Genel Yayın Yönetmeni)

· 10:00Yeşil çekirdek ihtiyacı ve ithalatı: Fatih Topuz (DelfianoCoffee, Kurucu) / Berti Abuaf (Moka Trade Kurucu) / Elif Ünal (Birlik Kahve Kalite Yön.) / Erdem Koylan (Voicevale Ticaret Direktörü) / Orkun Üstel, Moderatör (Kafein Kültür Kurucu Ortak)

· 11:00 Kahve kavurma makineleri: İbrahim Karakundakoğlu (Toper Fabrika Yöneticisi) / Müjdat Aydın (Has Garanti Firma Sahibi) / Sinem Umsu (Garanti Dış Ticaret Direktörü) / Şerif Başaran (Giesen Marka Distribütörü) / Özgür Kızıl Moderatör (Kahve Danışmanı&Eğitmen)

· 12:00Kahve Kavurma: Naim Koca (FM Kahve,Barista Akademi Kurucu) / Yunus Çakmak (Kahvemin Tadı Akademi Kurucu) / Oğulcan Torlak (Sakarya Kahve Akademisi Roaster) / FenkilAsghedom (Q Grader, Keshkesh Coffee Kurucu) / Kağan Kaya Moderatör (The Coffee Warehouse Kurucu)

· 14:00 Kahve Makine ve Ekipmanları: Kağan İzmiroğlu (Espresso Perfetto Türkiye Kurucu) / Tunç Sipahi (Atsis Dış Ticaret ve Makine Danışmanlık Gen. Müdür) / Togay İnay (Tin Coffee Kurucu) / Fırat Kaya (Kef Endüstriyel Kurucu Ortak) / Ali Sözmen, Moderatör (Makpa Yön. Kur. Baş.)

· 15:00Türk Kahvesi Makinaları: Murat Kolbaşı (Arzum Yön. Kurul. Baş.) / Furkan Saruhan (Fakir Hausgerate Yön. Kurulu Üyesi) / Kerim Korkmaz (Korkmaz Yönetim Kurulu Üyesi) / Mehmet Tüfekçi (Arçelik Pazarlama Direktörü) / Armağan Portakal, Moderatör (Blend 1601 Kurucu)

· 16:00Türk Kahvesi: Semih Yıldırım (Safranbolu Kahve Müzesi, Kurucu)/ Osman Serim (TKKAD Yön. Kurul. Üy.)/ Cenk Girginol (Danışman&Eğitmen)/ Atilla Narin (Kahve Yazarı&Eğitmen)/ Murat Kolbaşı Moderatör (Arzum Yön. Kurul. Baş.)

10 EYLÜL, Cumartesi SAAT 17:15’TE TURKISH COFFEE LADY VAKFI TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN “TÜRK KAHVESİ BELGESELİ” FİLMİNİN GALA GÖSTERİMİ VE MİKRO ART SANATÇISI HASAN KALE’NİN GÖSTERİSİ.

11 Eylül, Pazar

· 10:00 Kafe İşletmeciliği: Ahmat Yanıkoğlu (CafeNero CEO) / Hasan Ulutürk (Tchibo Türkiye Gen. Müd.) / İbrahim Demir (Noir Pit Cafe Yön. Kur. Baş.) / Burak Göğüş (Coffee Saphiens Kurucu) / Deniz Yıldız Düzgün, Moderatör (Moc Coffee Kurucu)

· 11:00 Kafe Franchising Ve Finans/Pazarlama Yönetimi: Aycan Helvacıoğu (The Franchising Com. Yönetici Ortak) / Şerif İgan (David People Coffee Genel Müdür) / Alper Ulus (Soulmate Coffee, Kurucu) / Özlem Kayış Erdönmez (Nestle Professional Head of Beverages/Marketing) / Ege Duruk, Moderatör (Backhaus, Yön. Ort.)

· 12:00 Kafe Teknolojisi Nasıl Olmalı?: MoniZavaro (Bonobo Teknoloji Çözümleri) / Mertcan Karaağaç (Tuck Coffee, Kurucu) / Fatih Tenel (Protel Satış Direktörü) / Mahmut Bulut (HP Par. Ve Sanayi Çözümleri Yöneticisi)/ Pınar Gürsoy, Moderatör (Satış Yöneticisi)

· 14:00 Kahve ve Sürdürülebilirlik: H. Necdet Kalkan (Nescafe CEO) / Gökhan Sığın (B/S/H Türkiye CEO) / Erbil Aşkan (Bonna Genel Müdürü) / Cemal Can Dinçer (Arçelik Türkiye CEO) / İpek İzci, Moderatör (Gazeteci, Hürriyet)

· 15:00 Kafe Mimarisi Nasıl Olmalı?: Mimar Ayşe Çetin (TXO Desing, Kurucu) / Mimar Esat Fişek (HM:M Mimarlık, Kurucu) / Mimar Şerif Soğukbudak (Artstyle Mimarlık, Kurucu) / Mimar Emre Yiğit (Pim Architects) / Mimar Hayri Atak, Moderatör (Hayri Atak Desing Studio, Kurucu)

· 16:00 Kahve Eğitimi ve Baristalık: Doç. Dr. İlkay Gök (Okan Üniv. Gast. Böl. Başkanı) / Musa Gümüştaş (MSA Danışman&Eğitmen) / Nisan Ağca (Fam Coffee Family Kurucu) / Emre Bereket (Troika Roasting Co Kur.) / Özkan Yetik, Moderatör (Kahve Eğitmeni)

Workshoplar ve Atölyeler

10 Eylül, Cumartesi

· 3. Nesil Kahve Demleme Teknikleri/ Atahan KAYGUSUZ, Klar Coffee Roastery/Roaster

· Latte Art Atölyesi/ Enis KÜÇÜK, 2022 ScaLatte Art Championship 3.’sü.

· Siemens EQ900 Kahve Makinesi/ Murat ŞIRLAĞAN, Zincir Mağ. ve Küçük Ev Alet. Müd.

· Kahve Demleme Atölyesi/ Atahan KAYGUSUZ, Klar Coffee Roastery/Roaster

· Kahve ve Sağlık Söyleşisi/ Cangül BAL, Gıda Mühendisi

· Kahve Demlemedeki Hataları Tatsal Farklılıklarla Anlamak /Orkun ÜSTEL Kafein Kültür Kurucu Ort.

11 Eylül, Pazar

· Kahve Kavurma Atölyesi/ Şerif BURAK, KMS Ekoroast

· 3. Nesil Kahve Demleme Atölyesi/ Berkay ÇOLAKOĞLU, Monster Coffee Roastry Kurucu

· Türk Kahvesi Workshop/Atilla NARİN, Kahve Yazarı & Eğitmeni- Mine ERHAN, Mynk Coffee Kurucu

· Bitkisel Sütlerle Kahvenin Uyumu/ İbrahim YILMAZ, Barista Eğitmeni

· Evde Pratik Çikolata Yapımı/ Fatih TOPUZ, Delfiano

· Kahvenin Eşlikçileri/ Pelin BİLGİÇ, Wellbeing Şef