Hanzade: Onun sonsuz ışığına küçük bir not bıraktım

Hanzade, Mustafa Kemal Atatürk’ün adını dizelerin baş harflerinde taşıyan akrostiş marşını Türk gençliğine armağan ediyor. 2023’te yazıp YouTube’da akustik olarak yayımladığı eser, 2025’te Selim Çaldıran’ın düzenlemesiyle marşa dönüştü. Hanzade duygularını şu sözlerle anlatıyor: “Onun sonsuz ışığına küçük bir not bıraktım.”



HANZADE’DEN ANLAMLI HEDEF: MARŞIN GELİRLERİ KIZ ÇOCUKLARINA UMUT OLSUN

Kendi imkânlarıyla üç kız öğrencinin eğitimine destek veren Hanzade, Atatürk için yazdığı marştan gelecekte oluşacak gelirleri ihtiyaç sahibi Türk kızlarının eğitimine ve ihtiyaçlarına ayırmayı hedefliyor. Eseri kişisel bir kazanç beklentisi olmadan hazırladığını belirten sanatçı, bu dayanışmayı kalıcı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmek istiyor.

ATATÜRK’Ü BU MARŞLA ANAN KAÇ KİŞİYİZ?

Hanzade’den 10 Kasım öncesi ortak anma çağrısı: Sanatçı, Mustafa Kemal Atatürk akrostişli marşını birlikte söylemek için okulları, koroları ve Atatürk’ün tüm sevenlerini davet ediyor. Bir Anadolu lisesiyle birlikte seslendirme ve çekim hazırlıkları yapan Hanzade, marşın gençlerin sesiyle çoğalmasını amaçlıyor.

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