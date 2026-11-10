  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hanzade: Onun sonsuz ışığına küçük bir not bıraktım

Hanzade: Onun sonsuz ışığına küçük bir not bıraktım

Hanzade: Onun sonsuz ışığına küçük bir not bıraktım

Hanzade, Mustafa Kemal Atatürk’ün adını dizelerin baş harflerinde taşıyan akrostiş marşını Türk gençliğine armağan ediyor. 2023’te yazıp YouTube’da akustik olarak yayımladığı eser, 2025’te Selim Çaldıran’ın düzenlemesiyle marşa dönüştü. Hanzade duygularını şu sözlerle anlatıyor: “Onun sonsuz ışığına küçük bir not bıraktım.”

Hanzade: Onun sonsuz ışığına küçük bir not bıraktım
HANZADE’DEN ANLAMLI HEDEF: MARŞIN GELİRLERİ KIZ ÇOCUKLARINA UMUT OLSUN
Kendi imkânlarıyla üç kız öğrencinin eğitimine destek veren Hanzade, Atatürk için yazdığı marştan gelecekte oluşacak gelirleri ihtiyaç sahibi Türk kızlarının eğitimine ve ihtiyaçlarına ayırmayı hedefliyor. Eseri kişisel bir kazanç beklentisi olmadan hazırladığını belirten sanatçı, bu dayanışmayı kalıcı bir sosyal sorumluluk projesine dönüştürmek istiyor.

 

ATATÜRK’Ü BU MARŞLA ANAN KAÇ KİŞİYİZ?
Hanzade’den 10 Kasım öncesi ortak anma çağrısı: Sanatçı, Mustafa Kemal Atatürk akrostişli marşını birlikte söylemek için okulları, koroları ve Atatürk’ün tüm sevenlerini davet ediyor. Bir Anadolu lisesiyle birlikte seslendirme ve çekim hazırlıkları yapan Hanzade, marşın gençlerin sesiyle çoğalmasını amaçlıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Gelecek nesiller bizi atıklarımızdan tanıyabilir
  Hayatın İçinden

Gelecek nesiller bizi atıklarımızdan tanıyabilir

Petek Dinçöz ve Züleyha Ortak'tan çarpıcı açıklamalar! Bir bölümle ev alan oyuncular var
  Magazin

Petek Dinçöz ve Züleyha Ortak'tan çarpıcı açıklamalar! Bir bölümle ev alan oyuncular var

İpek Erdem yeni imajıyla ilgili konuştu
  Magazin

İpek Erdem yeni imajıyla ilgili konuştu

Meryem Beyza Er üçüncü filmi için "Motor" diyecek!
  Kültür - Sanat

Meryem Beyza Er üçüncü filmi için "Motor" diyecek!

Tuğba Özay Gaziantep’te ezber bozdu!
  Magazin

Tuğba Özay Gaziantep’te ezber bozdu!

Çağla Şıkel’den sağlıklı yaşamda bilinçli seçim vurgusu
  Magazin

Çağla Şıkel’den sağlıklı yaşamda bilinçli seçim vurgusu