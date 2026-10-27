Hande Yener Harbiye'de sahne aldı

Hande Yener, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği konserle unutulmaz bir geceye imza attı. Hakan

Akkaya imzalı 100 metrelik kumaştan hazırlanan görkemli elbisesi, Simge Sağın ve Yaşar’la yaptığı sürpriz düetler, dansçıları ve nefes kesen sahne şovlarıyla Harbiye’yi sallayan Yener, müzikseverlere sürprizlerle dolu bir gece yaşattı.

Her konserinde sahne performansıyla çıtayı biraz daha yükselten Hande Yener, bu kez Harbiye’de adeta sınırları zorladı. Baştan sona sürprizlerle dolu gecede müzik, moda, dans ve görsel şovlar bir araya geldi. Şarkılarına özel hazırlanan

görseller, etkileyici ışık gösterileri, dansçıların koreografileri ve görkemli sahne tasarımıyla izleyenlere konserden çok daha fazlasını yaşattı.



100 METRELİK ELBİSEYLE HARBİYE’Yİ BÜYÜLEDİ!

Gecenin en çok dikkat çeken anlarından biri, ünlü modacı Hakan Akkaya’nın Hande Yener için hazırladığı özel tasarım oldu. Tam 100 metre kumaş kullanılarak hazırlanan dev elbise, sahnede görsel bir şölene dönüştü. Yener,

iddialı kostümüyle bir kez daha moda ve müziği aynı sahnede buluşturdu.



SİMGE SAĞIN VE YAŞAR SÜRPRİZİ!

Gecenin sürprizleri bununla da sınırlı kalmadı! Sevilen sanatçılar Simge Sağın ve Yaşar, Hande Yener’in sahnesine konuk oldu. İki ünlü isimle ayrı ayrı düet yapan Yener, Harbiye’yi dolduran hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Sürpriz buluşmalarla coşkunun zirveye çıktığı gecede müzikseverler şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.



SAHNEDE ADETA GÖRSEL ŞÖLEN!

Konser boyunca enerjisi bir an olsun düşmeyen Hande Yener, sahne performansıyla yine farkını ortaya koydu. Özel koreografiler, dansçılar, göz kamaştıran kostümler ve etkileyici görsel şovlarla her şarkı ayrı bir gösteriye dönüştü. Harbiye’yi dev bir parti alanına çeviren Yener, seyircisiyle kurduğu samimi iletişim ve bitmeyen enerjisiyle geceye damga vurdu. Sahnesinde her detayı ayrı bir sürprize dönüştüren Hande Yener, Harbiye konseriyle bir kez daha çıtayı arşa çıkardı. Müzik, moda ve görsel şovların buluştuğu gece, hafızalardan uzun süre silinmeyecek bir gösteriye dönüştü.

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