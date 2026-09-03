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SnobMagazin.com

Hande Yener Avrupa’ya açıldı

Hande Yener Avrupa’ya açıldı

Hande Yener Avrupa’ya açıldı

Hande Yener, müzikte yıllardır ortaya koyduğu iddialı stilini şimdi Avrupa’ya taşıyor. Yener’in Amsterdam’da hayata geçirdiği moda ve yaşam markası STAR Gene, Avrupa genelinde online satışa başladı.

 Hande Yener Avrupa’ya açıldı

Kısa süre önce Amsterdam’daki mağaza konseptiyle dikkat çeken STAR Gene; Hande Yener’in sahne stilinden, yıllar içinde oluşan arşivinden ve tasarım vizyonundan ilham alan seçkisini artık Avrupa’nın farklı ülkelerindeki moda severlerle buluşturuyor.

Sadece şarkılarıyla değil, sahne kostümleri ve tarzıyla da yıllardır gündem olan Hande Yener, şimdi Avrupa’da moda dünyasında da adından söz ettirmeye hazırlanıyor.

 Hande Yener Avrupa’ya açıldı

MODA DA MÜZİK GİBİ SINIR TANIMIYOR
Hande Yener, STAR Gene’nin Avrupa yolculuğuyla ilgili, “STAR Gene benim için sadece bir marka değil, yıllardır sahnede ve hayatta biriktirdiğim stil hikayesinin devamı. Amsterdam’da başlayan bu yolculuğun şimdi Avrupa’nın farklı ülkelerine ulaşması çok heyecan verici. Benim için moda da müzik gibi sınır tanımayan bir ifade alanı. STAR Gene ile sahnedeki enerjimi, cesaretimi ve tarzımı artık Avrupa’ya taşıyoruz. İlerleyen dönemde Türkiye için de planlarımız var” dedi.

 Hande Yener Avrupa’ya açıldı

AMSTERDAM’DAN AVRUPA’YA
Avrupa online satış sürecinin başlamasıyla birlikte STAR Gene, Amsterdam’daki fiziksel deneyimini dijital dünyaya da taşıdı. Marka böylece Hande Yener’in yıllar içinde oluşturduğu stil evrenini Avrupa’nın farklı noktalarındaki daha geniş bir kitleyle buluşturmayı hedefliyor.

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