Hande Soral, oğlu Ali'yle Nişantaşı City's'de görüntülendi.



Diş kontrollerini olduğunu belirten oyuncu, "Her şey yolunda... Setteydim. Ali'yle eve geçip, oradan sete geçeceğim" dedi. 'Evlilik Güzeldir' dizisinde yer alan Soral, "Güzel gidiyor. Devam ediyor" diye konuştu.



Geçtiğimiz günlerde eşi İsmail Demirci'nin doğum günü olmasına oyuncu, "Aile arasında yemek yedik" şeklinde konuştu.

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