 Hakkı Bulut sahnede fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Hakkı Bulut (81), sahne aldığı bir mekanda fenalaşarak yere yığıldı.

Mekanda ilk yardım yapılan Bulut, sağlık görevlileri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Alev Gürsoy Cimin'in haberine göre; sanatçının kızı Nazlı, babasının baygınlık sonrası Beylikdüzü'nde bir hastanede yoğun bakımda tedavisinin sürdüğünü, bilincinin açık ve hayati riski olmadığını söyledi.

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