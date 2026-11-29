Arabesk müziğin sevilen isimlerinden Hakan Tosun, son dönemde müzik dünyasında giderek yaygınlaşan yapay zekâ kullanımı hakkında dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Yapay zekâyla hazırlanan şarkılar, düetler ve klipler hakkında konuşan sanatçı, müzikte doğallıktan ve insan emeğinden yana olduğunu belirtti.

MÜZİĞİN İÇİNDE RUH OLMALI

Tosun, “Yapay zekâyla düet yapanlar, şarkı hazırlayanlar, klip çekenler var. Herkesin tercihine saygı duyuyorum ama ben yapay değilim. Şarkımı kendim yazar, kendim söylerim. Kliplerimde de kendi fikirlerimi ortaya koyarım, gerekirse klibimi de kendim çekerim. Bence müziğin içinde duygu, ruh ve emek olmalı” dedi.



ARTIK HERKES ARABESK SÖYLÜYOR

Arabesk müziğin popülerliğine de değinen sanatçı, “Bugün pop müzikte de rap müzikte de arabesk var. Artık neredeyse herkes arabesk söylüyor. Ben arabesk söylemekten büyük keyif alıyorum” ifadelerini kullandı.

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