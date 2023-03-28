Yeniden kansere yakalanan Bahar Öztan, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bodrum'da tedavi gören oyuncu, hastaneden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.

Yaklaşık 15 gündür hastanede olan Yeşilçam'ın Gamzeli güzeli, takipçilerinden dua istedi.

Öztan, "Prof. Dr.Gökhan Demir hocamla birlikte yola devam tedavilerim başladı. Üç aylık bir tedavi arada bir ameliyat olacağım. Emin ellerdeyim. Bugünümüze de şükürler olsun. Sizlerin ilginize sevginize dualarınıza teşekkür ederim sizden gelen dualar ve sevgi seli beni güçlü yaptı. Sonsuz sevgiler" diye yazdı.