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Yahya Deniz Köy Köy Dolaşıyor
Türk halk müziği sanatçısı Yahya Deniz, depremin ilk günlerinden beri afet bölgesinde yardım ediyor. Yahya Deniz, arkadaşlarıyla birlikte 5 araçla yola çıktı. İşte haberin detayları...
Sosyal medyada çektiği kısa videolarda çaldığı cura sazıyla kısa sürede milyonlara ulaşan Türk halk müziği sanatçısı Yahya Deniz, depremin ilk günlerinden beri afet bölgesinde yardım ediyor.
Deniz, arkadaşlarıyla birlikte 5 araçla yola çıktı ve yükledikleri erzakları depremin en yoğun yaşandığı illere götürerek köy köy dolaşıp dağıttı.
Ardından Hatay’da kalarak depremde, varlarını yoklarını kaybedenlerin yaralarını sarmak için seferber oldu.
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