Yağmur Tanrısevsin, Yeniden Deprem Bölgesine Gidebileceğini Söyledi

Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Caddebostan'da trafikte görüntülendi. Aracıyla ışıklarda duran Tanrısevsin'in yanında bir arkadaşı ve köpeği de vardı.

Gazetecileri görünce "Kolay gelsin." diyen oyuncu, "Mâlum kötü günlerden geçiyoruz. Başımız sağ olsun. Elimizden geldiğince destekte bulunmaya çalışıyoruz, deprem bölgesine de gitmeye çalışıyorum. Çok üzgünüm. Arkadaşımı aldım, evime doğru gidiyoruz" dedi.