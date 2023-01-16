Ünlü Şarkıcı Sevgilisini Öldürdü

Şarkıcı ve model Seçil Çifçi, iddiaya göre eski sevgilisi Semih Sevgi’yi öldürdü.

Birçok kez Çiftçi'nin evine gelen Sevgi, barışmak istedi. Seçil ise reddetti. Kanal D Haber'in haberine göre eski sevgili son defa eve geldiğinde bu sefer Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. Tartışmaya dönen konuşmada Seçil, sert bir cisimle eski sevgilisine defalarca vurdu. Sevgi olay yerinde hayatını kaybederken kadın babasından yardım istedi. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürdü. Cesedi mantar toplayan bir aile bularak jandarmaya haber verdi. Olay yeri inceleme erkek cesedinin kimliğini parmak izi üzerinden tespit etti. İlk incelemenin ardından, Semih Sevgi'nin ailesiyle irtibat kuruldu ve maktulün Tokat'ta ikamet ettiği, ancak kendisinden haber alınmadığı için ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulduğu tespit edildi.

SOSYAL MEDYADAN YAKALANDI

Ekipler, hayatını kaybeden şahsın sosyal medya hesaplarını incelendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; Semih Sevgi’nin eski kız arkadaşı Seçil Çiftçi’nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. Seçil Çiftçi’nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler Seçil Çiftçi’yi gözaltına aldı.

İTİRAF ETTİ

Seçil Çiftçi, ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevgi ile ayrıldıklarını, ancak Semih Sevgi’nin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası C.Ç. ile birlikte Sancaktepe’de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti. Suçunu itiraf eden Seçil Çiftçi ve baba C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.