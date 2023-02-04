Ünlü Şarkıcı Ölümden Döndüğünü Açıkladı

Özge Özder ve eşi Sinan Güleryüz, Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Yürümekte zorlanan Güleryüz “Apandisitim patlamış. Sekiz gündür insan içine çıkamıyordum. 4-6 saat geç kalsam şu an hayatta değildim. Hiç fark etmedim. Akciğer ve kalbimi zehirlemiş. Baya uzun süre bir temizlik yaptılar. Tüm kana karışmıştı. Uzun süre sonra onu temizlediler” dedi.

Özder, süreç için “Sinan’ın anlamaması en büyük sıkıntı. Nasıl fark etmedi ona takıldım en çok. Kendisi hatta hastaneye gitti. Beni hastaneden aradılar, ameliyata alıyoruz dedikler” dedi.

Güleryüz, “Ben gaz sancısı sandım. 30 sene spor yaptığım için kendime güvendim, güvenmemek lazımmış. Ölümden döndüm adeta. Kendime sordum hatta ‘Ben ölsem, Özge ve kızıma ne olacak?’ diye. Çok zor bir süreçti benim için” diye konuştu.