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Ünlü Şarkıcı Hastanelik Oldu
Ünlü şarkıcı Sinan Güleryüz, üç gündür hastanede yattığını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Durumu hakkında bilgi veren ünlü şarkıcı, sevenlerini de uyardı. İşte haberin detayları...
Özge Özder ile evli olan ve Eva Luna adında çocuğu bulunan ünlü şarkıcı Sinan Güleryüz, hastanelik oldu.
Üç gündür hastanede yattığını söyleyen şarkıcı, durumu hakkında açıklama yaptı. Apandisitinin patladığını belirten Güleryüz, takipçilerini de uyardı.
Hastane odasından selfie yaptığı kareyi yayınlayan şarkıcı, "Üç gündür arayan, soran, mesaj atan hastaneye gelen herkese sonsuz teşekkürler. İnsanın sevildiğini bilmesi çok güzel bir şey. Kısa bir açıklama yapayım istedim. Hastaneye geldiğimde yaklaşık 48 saat önce apandisitimin patladığı anlaşıldı, tüm iç organlara yayılan zehir çok profesyonel bir ekip 2.5 saatlik bir operasyonla tertemiz hale getirdi. Hâlâ mide bulantısı, ateş, ara ara kusma belirtileri yaşıyorum ama çok şükür beni seven insanların dualarıyla topalıyorum" dedi.
Hayranlarına mesaj da gönderen Güleryüz, şöyle konuştu: Gerçekten söylemek istediğim şey vücudunuz size bir şey anlatıyorsa ne kadar güçlü olursanız olun, ne kadar methanetli olursanız olun onu dinleyin ve kulak verin. Vücudunuz ile denemeler yapmayın. Sağlık her şeyden kıymetli, bunu yeniden anladım, en yakın zamanda tekrar birlikte şarkılar söyleyebileceğimiz sahneleri iple çekiyorum, hepinizi öpüyorum."
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