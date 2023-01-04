Ünlü Şarkıcı Demet Akalın Tacize Uğradı

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, trafikte tacize uğradığını söyledi. Video çeken şarkıcı, Instagram'dan sitem etti.

Akalın, "Trafikte karşıdan gelip, hem de üstüne üstüne... Kenara çekilmesem üstüme çıkacaksınız yani... Ulan vito bulacağım seni, vallahi bulacağım. Hırs ettim. Ulan böyle bir şey var mı? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Dur bakalım kim çıkacaksın? Ne zannediyorsunuz oğlum siz sokakları. Bir tane delikanlı kadına denk gelirsin, işte görürsün gününü..." dedi.