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Ünlü Şarkıcı Demet Akalın Tacize Uğradı
Söylediği şarkıları kadar açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Demet Akalın, trafikte uğradığını tacize açıkladı. İşte haberin detayları...
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, trafikte tacize uğradığını söyledi. Video çeken şarkıcı, Instagram'dan sitem etti.
Akalın, "Trafikte karşıdan gelip, hem de üstüne üstüne... Kenara çekilmesem üstüme çıkacaksınız yani... Ulan vito bulacağım seni, vallahi bulacağım. Hırs ettim. Ulan böyle bir şey var mı? Ne zannediyorsunuz kendinizi? Dur bakalım kim çıkacaksın? Ne zannediyorsunuz oğlum siz sokakları. Bir tane delikanlı kadına denk gelirsin, işte görürsün gününü..." dedi.
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