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Ünlü Oyuncu Yeşil Sol Parti'den Milletvekilliği Aday Adaylığı İçin Başvuruda Bulundu
Ünlü oyuncu Kerem Fırtına, milletvekili olmak için adaylık başvurusu yaptı. Ünlü oyuncu Kerem Fırtına, Yeşil Sol Parti’den milletvekilliği aday adaylığını için başvuru yaptı. İşte haberin detayları...
Ünlü oyuncu Kerem Fırtına, milletvekili olmak için adaylık başvurusu yaptı. Oyuncu, Yeşil Sol Parti’den milletvekilliği aday adaylığını için başvuru yaptı.
Twitter'dan açıklama yapan oyuncu, "Omuz omuza mücadele etmekten onur duyduğum HDP Genel Merkezi’nin önerisi doğrultusunda Yeşil Sol Parti’den adaylık başvurumu yapmış bulunuyorum. Destekleyen ve uygun gören herkese şükranlarımı sunuyorum. Mahçup olmadan alnımın akıyla çıkmak tek dileğim. Yolumuz açık olsun" dedi.
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