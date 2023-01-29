Ünlü Oyuncu Tacize Uğradığını Açıkladı

Ben Bu Cihana Sığmazam'da canlandırdığı Firuze karakteriyle öne çıkan 'da canlandırdığı Firuze karakteriyle öne çıkan Pelin Akil selpak satan bir çocuğun kendisine küfürler yağdırdığını söyleyerek yaşadıklarını anlattı.

Oyuncu, "İstanbul artık herşeyi çok zorlaştırıyor. Biraz önce Beşiktaş Stadının orada peçete satan bir çocuk, nasıl satıyo biliyor musunuz. Para versene.. İğrenç konuşarak, nasıl küfür ediyor biliyor musunuz... Anneme, babama, sülaleme küfür ederek alsana şunu alsana diye cama vuruyor. "Mezara mı götürecen lan" falan diyo, nakit param yok, olsada senin gibi konuşan bi çocuğa vermek ne içimden gelir.. O kadar üzüldüm ki. Nerede yaşıyoruz, neden böyle bu insanlar. Telefonu elime aldım polisi arayacağım dedim. "Ara ara" diyo, o kadar rahat ki. İstersen çağır polisi diyo" dedi.