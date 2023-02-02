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Ünlü Oyuncu Meral Kaplan'ın Annesi Ölümden Döndü
Ünlü model Meral Kaplan'ın evine misafirliğe giden annesinin sauna keyfi faciaya dönüşecekti... Ünlü oyuncu Meral Kaplan'ın evindeki saunada patlama oldu. İşte haberin detayları...
Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre; Ortaköy'dekı lüks bir sitede yaşayan oyuncu Meral Kaplan'a, annesi Ümit Kaplan misafirliğe geldi.
Saunayı kullanmak isteyen anne Kaplan, tam içeriye girmek üzereyken büyük bir patlama yaşandı. Meral Hanım'ın annesi ölümden dönerken eve çağrılan itfaiye, yangını güçlükle söndürdü.
İtfaiye görevlileri "Elektrik hattında oluşan arıza patlamaya neden olmuş" açıklamasını yaptı. Kaplan, "Günlerdir olayın şokundayız. Ev enkaza döndü, günlerdir tadilat sürüyor" dedi.
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