Ünlü Oyuncu Melisa Şenolsun Ameliyat Oldu

Oyuncu ameliyat masasına yattı. Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Melisa Şenolsun , geçen gün özel bir hastanedemasasına yattı.

Şenolsun nefes almasını engelleyen burun eti ve kemiği için operasyon geçirdi. Üç hafta evinde istirahat edecek olan ünlü oyuncu bı dönemde sinema ve dize senaryoları okuyacak. Şenolsun mart ayında yeniden kamera karşısısına geçmeye hazırlanıyor.