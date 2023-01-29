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Ünlü Oyuncu Melisa Şenolsun Ameliyat Oldu
Son dönemde sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren ünlü oyuncu Melisa Şensolsun, geçtiğimiz günlerde ameliyat masasına yattığı öğrenildi. İşte haberin detayları...
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Oyuncu Melisa Şenolsun, geçen gün özel bir hastanede ameliyat masasına yattı.
Şenolsun nefes almasını engelleyen burun eti ve kemiği için operasyon geçirdi. Üç hafta evinde istirahat edecek olan ünlü oyuncu bı dönemde sinema ve dize senaryoları okuyacak. Şenolsun mart ayında yeniden kamera karşısısına geçmeye hazırlanıyor.
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