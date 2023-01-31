Ünlü Oyuncu Hastanelik Oldu

Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde yer alan hastanelik oldu. sinde yer alan Tolgahan Sayışman lik oldu.

Rol gereği sık sık at üzerinde olan ve kılıçlı talimlerde bulunan Sayışman, önceki gün gerçekleşen savaş sahnesinde ayak bileğindeki ezilme ve elinde oluşan kesiklerden dolayı hastaneye kaldırıldı.

Gerçekleşen yaralanma sonrası Altunizade Acıbadem Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Sayışman’ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan tedavi sonrası istirahate çekilen Tolgahan Sayışman’ın rahatsızlığından dolayı dizi çekimlerine üç gün ara verildi.