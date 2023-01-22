Ünlü Oyuncu Eski Sevgilisini Tehdit Etti!

haberine göre; Ünlü oyuncu Rabia Beyza Ağca'dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı. Sabah'tan Dilek Yaman Demir'inine göre; Ünlü oyuncu Onur Sermik ile sosyal medya fenomeni'dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.

Ağca, daha sonra iş insanı Ferhat Aslan ile yeni bir ilişkiye başladı. Bu ilişkiden rahatsız olan Sermik, çifti takip ettiğini vurgulayan fotoğraflar paylaşıp tehdit ve hakaret içeren mesajlar yazdı. Savcılığa başvuran iş insanı Sermik'ten şikayetçi oldu.

Soruşturma devam ediyor. Sermik, sosyal medyadaki bir canlı yayında Ağca ve sevgilisinin adını kullanarak "Ödeşmek adettendir. Kısasa kısas" şeklinde açıklamalar yaptı.