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Ünlü Oyuncu Eski Sevgilisini Tehdit Etti!
Ünlü oyuncu Onur Sermik ile sosyal medya fenomeni Rabia Beyza Ağca, ayrıldı. Sermik, eski sevgilisi iş insanı Ferhat Aslan ile yeni ilişkiye başlayınca tehdit etti. İşte haberin detayları...
Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Ünlü oyuncu Onur Sermik ile sosyal medya fenomeni Rabia Beyza Ağca'dan geçtiğimiz aylarda ayrılmıştı.
Ağca, daha sonra iş insanı Ferhat Aslan ile yeni bir ilişkiye başladı. Bu ilişkiden rahatsız olan Sermik, çifti takip ettiğini vurgulayan fotoğraflar paylaşıp tehdit ve hakaret içeren mesajlar yazdı. Savcılığa başvuran iş insanı Sermik'ten şikayetçi oldu.
Soruşturma devam ediyor. Sermik, sosyal medyadaki bir canlı yayında Ağca ve sevgilisinin adını kullanarak "Ödeşmek adettendir. Kısasa kısas" şeklinde açıklamalar yaptı.
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