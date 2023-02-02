Ünlü Oyuncu Apar Topar Ameliyata Alındı! Diziden Ayrılmak Zorunda Kaldı

dizisi Aldatmak ile seyircisiyle buluşmuştu. Oyuncu; yoğun çalışma temposunun ardından ağrılarının ağırlaşmasıyla bir süredir takip altında olduğu hastanede apar topar ameliyata alındı. Merve Altınkaya , son olarak ATV'nin ilgi odağı olan yenisiile seyircisiyle buluşmuştu.; yoğun çalışma temposunun ardından ağrılarının ağırlaşmasıyla bir süredir takip altında olduğu hastanede apar topar ameliyata alındı.

Altınkaya, geçtiğimiz gün Koç Üniversitesi Hastanesi’nde Beyin ve Sinir Cerrahisi Prof. Dr. İhsan Solaroğlu tarafından omurilik tümörü ameliyatı oldu. Yaklaşık altı saat süren ameliyatın ardından bir süre hastanede gözetim altında kalacak oyuncunun belinden alınan tümörün iyi huylu olup olmadığı bilgisi henüz alınmadı. Altınkaya'nın 25 Ocak’ta 49 adlı sinema filmi de vizyona girmişti.