Ünlü Oyuncu Amerika'ya Taşınma Kararı Aldı!

Snob Magazin'de yer alan habere göre; 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Arka Sıradakiler' ve 'Sevda Çiçeği' gibi sevilen dizilerden tanıdığımız oyuncu Yasemin Hadivent, işi gereği bir süre yaşamını ABD’de sürdüreceğini söyledi.

"ÇOK ÖZLEYECEĞİM BİLİYORUM"

Bu kararı vermenin kolay olmadığını belirten Hadivent, "Hayat böyle; bazen insanın mümkünü çareleri kesilir, kendini hiç bilmediği bir yere sürgün etmekten başka çıkış yolu bulamayabilir. Elbette ülkeyi tamamen terk etmem söz konusu değil.

Köklerim burada, ailem, kedim burada. Memleketimi seviyorum. Çok özleyeceğimi biliyorum. En kısa zamanda dönebilmek umuduyla gidiyorum." dedi.

YASEMİN HADİVENT KİMDİR?

Yasemin Hadivent (d. 6 Haziran 1982, Sofya, Bulgaristan), Sevda Çiçeği ve Hayal ve Gerçek gibi dizilerde rol almış Türk televizyon ve tiyatro oyuncusudur. 2005 yılında 2. Türkiye'nin Yıldızları yarışma programında birinci olmuştur.

Hadivent, 2006 yılında Sevda Çiçeği dizisinde Gökhan Özen'le çok iyi uyum sağlayıp büyük çıkış yakalamıştı. Televizyon izleyicileri tarafından yılın çifti seçilmişlerdi.

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', 'Arka Sıradakiler' ve 'Sevda Çiçeği' gibi sevilen dizilerde rol almıştır.