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Üç Ay Önce Babasını Kaybeden Sıla'nın Gözleri Doldu
Ünlü şarkıcı Sıla, geçtiğimiz kasım ayında babası Şükrü Gençoğlu'nu kaybetmişti. Ünlü şarkıcı, konserinde Yan Benimle şarkısını söylerken gözleri doldu. İşte detaylar...
Sıla, geçtiğimiz kasım ayında babası Şükrü Gençoğlu'nu (73) kaybetmişti. Şarkıcı, geçtiğimiz gün Kıbrıs Les Ambassadeurs Otel'de konser verdi.
Konser sırasında oldukça duygulanan şarkıcı Yan Benimle şarkısını söylerken gözleri doldu, sesi titredi. Şarkı bitiminde seyirci ile dertleşen Sıla, “Bu şarkı babamın en sevdiği şarkıydı, O benim içimde bir yerlerde ve bu gece burada biliyorum beni dinliyor” dedi.
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