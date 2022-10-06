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Tuzak'ın İlk Teasar'ı Yayınlandı
Yakında TV8’de izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan, özgün hikayesi ile dikkat çeken 'Tuzak'ın ilk teaserı yayınlandı. Başrollerini Akın Akınözü ve Bensu Soral'ın paylaştığı Tuzak'ın konusu ne? İşte detaylar...
Başrollerini Akın Akınözü, Bensu Soral, Talat Bulut, Rıza Kocaoğlu paylaşırken, yönetmenliğini Aytaç Çiçek, senaristliğini ise Eylem Canpolat, Ayşenur Sıkı ve Ali Yörükoğlu yapacak.
Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle merakla beklenen dizinin konusu ise; Tuzak, ailesinin kaderini değiştiren zengin ve güçlü bir aileden intikam almaya yemin etmiş bir adamın ve aynı zamanda bütün haksızlığa uğramış olanların intikamını alma hikayesidir.
Yıllarca en ince detayına kadar çalışılarak yapılan yıkıcı intikam planının karşısında ise düşmanın zeki ve güçlü kızı olacaktır… Kimin kimi Tuzak’a düşüreceği ise bir bilmeceye dönüşecektir..
“TUZAK” yakında TV8’de…
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parçalı bulutlu
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|P
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|17
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|17
|4. Galatasaray
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|17
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|8
|15
|7. Fenerbahçe
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|8. Kayserispor
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|11. Alanyaspor
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|8
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|8
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|17. Sivasspor
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|4
|18. Hatayspor
|7
|4
|19. Ümraniye
|8
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Keçiörengücü
|7
|14
|2. Eyüpspor
|7
|14
|3. Sakaryaspor
|7
|12
|4. Pendikspor
|7
|12
|5. Bodrumspor
|7
|11
|6. Manisa FK
|6
|11
|7. Boluspor
|6
|11
|8. Bandırmaspor
|6
|11
|9. Samsunspor
|7
|10
|10. Rizespor
|6
|9
|11. Tuzlaspor
|7
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Adanaspor
|7
|7
|14. Gençlerbirliği
|6
|6
|15. Erzurumspor
|6
|6
|16. Altay
|7
|6
|17. Altınordu
|6
|3
|18. Ö.K Yeni Malatya
|7
|3
|19. Denizlispor
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|8
|21
|2. M.City
|8
|20
|3. Tottenham
|8
|17
|4. Brighton
|7
|14
|5. Chelsea
|7
|13
|6. M. United
|7
|12
|7. Newcastle
|8
|11
|8. Fulham
|8
|11
|9. Liverpool
|7
|10
|10. Brentford
|8
|10
|11. Everton
|8
|10
|12. Leeds United
|7
|9
|13. Bournemouth
|8
|9
|14. Aston Villa
|8
|8
|15. West Ham United
|8
|7
|16. Southampton
|8
|7
|17. Crystal Palace
|7
|6
|18. Wolves
|8
|6
|19. Leicester City
|8
|4
|20. Nottingham Forest
|8
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|7
|19
|2. Real Madrid
|7
|19
|3. Athletic Bilbao
|7
|16
|4. Real Betis
|7
|15
|5. Atletico Madrid
|7
|13
|6. Osasuna
|7
|13
|7. Real Sociedad
|7
|13
|8. Villarreal
|7
|12
|9. Valencia
|7
|10
|10. Rayo Vallecano
|7
|10
|11. Celta Vigo
|7
|10
|12. Mallorca
|7
|8
|13. Girona
|7
|7
|14. Getafe
|7
|7
|15. Real Valladolid
|7
|7
|16. Espanyol
|7
|5
|17. Sevilla
|7
|5
|18. Almeria
|7
|4
|19. Cadiz
|7
|4
|20. Elche
|7
|1