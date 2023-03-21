Tüyler Ürperten Olay! Kendisini Reddeden Sevgilisini Bayıltıp Tecavüz Etti

Sabah'tan Atakan Irmak'ın haberine göre; Ünlü isimlerin reklam ve organizasyon işlerini yapan iş kadını Lara B., bir süre birlikte yaşadığı eski sevgilisinin evli ve çocuk sahibi olduğunu öğrenince ayrılmak istedi. Olay 2 Mart 2023 tarihinde meydana geldi. Lara B., İbrahim B., isimli kişi ile sevgili olup birlikte yaşamaya başladı. Bu süre zarfında İbrahim B., kız arkadaşına boşanma aşamasında olduğunu söyledi.

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENİNCE AYRILDI

Lara B., sevgilisi hakkında yaptığı araştırma sonucunda İbrahim B.'nin halen evli olduğunu ve çocuğunun bulunduğunu öğrendi. İlişkisini sonlandıran ünlü iş kadınını ısrarla arayan İbrahim B., boşanacağını söyleyerek barışmak istedi. Olay günü Lara B.'nin ikametine gelen İbrahim B.., iddiaya göre genç kadının evine zorla girerek konuşup tekrar barışmak istedi.

KAFASINDA BARDAK PATLATTI

İbrahim B., eski kız arkadaşını ikna etmeye çalışsa da Lara B., barışma taraftarı olmadığını söyledi. Yine iddiaya göre aldığı cevap karşısında öfkelenen İbrahim B., masada bulunan şarap kadehini Lara B.'nin kafasına vurdu. Ardından telefonla yüzüne vurarak darp etmeye devam etti. Aldığı darbeler sonrası baygınlık geçiren genç kadın kendisini savunmaya çalıştı ancak engel olamadı.

BAYILTIP TECAVÜZ ETTİ

Lara B., baygın haldeyken eski sevgilisi İbrahim B., genç kadına tecavüz etti. Yarı baygın haldeki genç kadın müdahale etmeye çalışsa da öfkeli adama engel olamadı. İddialar arasında İbrahim B.'nin Lara B.'ye, 'Seni sokakta öldürtmem bir dakikamı almaz, bana bulaşırsan senin adını çocuk pornocusuna çıkarırım. Seni bitiririm, hapisten korkmuyorum' diye tehditler savurduğu belirtildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşadığı olayın ardından savcılığa başvuran mağdur kadın İbrahim B., hakkında suç duyurusunda bulundu. Hayatından endişe ettiğini ve sokağa bile çıkamadığını söyleyen Lara B., saldırganın cezalandırılmasını talep etti. Şikâyet sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.