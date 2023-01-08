Tülin Şahin'in Başı Dertte! Mahkemeye Başvurdu

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Model Tülin Şahin'in eski eşi Pedro De Noronha'ya dava açıldı. Şahin, kızı Siena Leyla'nın babası olan Portekizli iş insanı hakkında sosyal medyadan mahrem fotoğraflarını paylaştığını ve hakaret ettiğini öne sürerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Bir ay tedbir kararı aldıran ünlü model, yeniden savcılığa başvurarak eski eşinin mahkeme kararını hiçe sayarak aleyhine yönelik paylaşımlar yapmaya devam ettiğini öne sürdü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma sonunda Pedro De Noronha hakkında 'aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali' suçundan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

MAHREM FOTOĞRAFLARA DEVAM

Pedro De Noronha hakkındaki dava devam ederken, iddiaya göre Portekizli iş insanı kızı Siena Leyla'nın bezli, kundakta, yarı çıplak fotoğraflarını paylaşmaya devam etti. Bununla da yetinmeyen Pedro, Tülin Şahin'in kızına ait özel fotoğrafları da sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürdü. Kızına yazdığı mektuplarla ruhsal anlamda kızında çöküşe neden olacak içeriklerin yazıldığını ileri süren Şahin, eski eşini bir kez daha savcılığa ihbar etti.

MEKTUP YAZIYOR

Şahin, şikayet dilekçesinde kendisine eski eşinin paylaştığı fotoğraflar için Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak erişim engeli kararı aldırdığını buna rağmen kızının mahrem fotoğraflarını paylaşmaya devam ettiğini ileri sürdü. Kızına yazdığı mektupta kendisi hakkında onur kırıcı ve zedeleyici sözler sarf ettiğini kızının psikolojik anlamda zarara uğradığını ifade eden Şahin'in ihbarı üzerine Portekizli iş adamı hakkında soruşturma başlatıldı.