Tuğba Özay'ı Yıkan Ölüm
Ünlü model Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay hayatını kaybetti. İşte haberin detayları...
Ünlü model Tuğba Özay'ın babası vefat etti. Özay'ın babası İlhan Özay hayatını kaybetti.
Dalaman'dan Ankara'ya geçecek olan Özay, babasının durumundan dolayı İstanbul'a geçti. Ünlü modele, babasının vefat ettiğini ise sakladıkları öğrenildi. Özay, Instagram'dan açıklama yaparak, babası için dua istemişti.
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