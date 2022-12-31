Tuğba Özay'ı Yıkan Ölüm 

Ünlü model Tuğba Özay'ın babası vefat etti. Özay'ın babası İlhan Özay hayatını kaybetti.

Dalaman'dan Ankara'ya geçecek olan Özay, babasının durumundan dolayı İstanbul'a geçti. Ünlü modele, babasının vefat ettiğini ise sakladıkları öğrenildi. Özay, Instagram'dan açıklama yaparak, babası için dua istemişti.