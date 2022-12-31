Tuğba Özay'ın Babasının Vefat Nedeni Belli Oldu

Dün akşam Muğla'nın Marmaris ilçesinde yılbaşı öncesi konser veren Tuğba Özay'ın babası İlhan Özay hayatını kaybetti.

İstanbul'da yaşayan Tuğba Özay'ın aile fertlerinin, sanatçının konseri olması ve babasına olan düşkünlüğünü bildikleri için İlhan Özay'ın kaybını kendisinden sakladı.

Marmaris programının ardından İstanbul'a bu sabah uçakla giden ünlü oyuncu ve ses sanatçısı Tuğba Özay babasının vefatını eve girince öğrendi. 1954 doğumlu Trabzonlu şair ve ödüllü ders kitabı yazarı İlhan Özay’ın cenazesi 1 Ocak 2023'te Şakir'in Camii'nde kılınacak ikindi namazına müteakip KaracaAhmet Mezarlığı'na defnedilecek.



İlhan Özay'ın koah hastalığı ve nefes darlığından dolayı vefat ettiği öğrenildi.