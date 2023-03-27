Son Dakika
Tan Taşçı, Depremden Sonra Kavramlar Değişti
Ünlü şarkıcı Tan Taşçı, depremin ilk gününden beri meslektaşlarıyla birlikte bölgeye yardım eli uzatmaya devam ediyor. Bölgeye TIR'larla malzemeler gönderen ünlü şarkıcı, artık kavramların değiştiğini söyledi. İşte detaylar...
Tan Taşçı, Asmalımescit sokaklarında dolaşırken objektiflere takıldı.
Uzun bir süredir konserler hariç dışarıda görünmeyen şarkıcı, karşısında basın mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Taşçı, "Çalışıyorum, yoğunum. Bodrum’a gideceğim. Son günlerim İstanbul'da. Şarkılar bitirdim, onlar çıkacak ufak ufak normal hayata dönmeye başlayacağım. Artık kavramlar değişti. Yeni şarkılarımda yazı sallamak değil de; bu yaz biraz daha duygusal şarkılarla geçecek diyebilirim. Kışdan yola çıkarak kötü günler geçirdik. Morallerimiz çok bozuk, tolarlanacağımıza inanıyorum” dedi.
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