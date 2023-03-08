Son Dakika
Berrak Tüzünataç, Burs Verdiği Gencin Sevgilisi Kıskandı Diye Kendisini Engellediği Haberine Cevap Verdi
Tan Saplantılı Hayranıyla Başı Dertte
Şarkıcı Tan Taşçı, sürekli mesajlar atan, kendisini takip eden, konserlerine giderek taşkınlık çıkaran ve en son aracına saldıran saplantılı hayranı Nurşan Ç. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Taşçı’nın avukatı Serkan Toper, “Hayranlık sınırını aşan Nurşan Ç.,’nin ısrarlı bir şekilde takip ve tacizleri nedeniyle müvekkil psikolojik şiddete maruz kalmış ve can güvenliğinden endişe duymaya başlamıştır. Nurşan Ç., müvekkil ile bir ilişki yaşadığına kendisini inandırmıştır. Nurşan Ç.’nin hem müvekkilin hayatına hem de kendine zarar vermesinden endişe duymaktayız” dedi.
Savcılık, Nurşan Ç. hakkında soruşturma başlatırken, aile mahkemesi de 3 ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi. Karara itiraz eden Nurşan Ç. ise iddiaları reddetti. Ancak mahkeme, Nurşan Ç.’nin itirazını reddetti.
Günün Anketi Tümü
Cumhuriyet'in 100. Yıl Marşı'nı kim seslendirmeli?
Yeni Sayımız
Eylül-Ekim
2021
Temmuz-Ağustos
2021
Mayıs-Haziran
2021
Ağustos-Eylül 2020
2021
Kasım-Aralık
2021
Ocak-Şubat
2021
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|22
|54
|2. Fenerbahçe
|21
|45
|3. Başakşehir
|21
|40
|4. Beşiktaş
|21
|39
|5. A.Demirspor
|21
|38
|6. Trabzonspor
|22
|38
|7. Kayserispor
|21
|32
|8. Konyaspor
|21
|27
|9. Karagümrük
|21
|26
|10. Gaziantep FK
|22
|25
|11. Alanyaspor
|22
|25
|12. Sivasspor
|22
|24
|13. Antalyaspor
|21
|24
|14. Hatayspor
|21
|23
|15. Ankaragücü
|21
|22
|16. Kasımpaşa
|22
|22
|17. Giresunspor
|21
|21
|18. İstanbulspor
|22
|21
|19. Ümraniye
|21
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|22
|42
|2. Eyüpspor
|21
|41
|3. Bodrumspor
|21
|38
|4. Pendikspor
|22
|37
|5. Rizespor
|21
|37
|6. Keçiörengücü
|22
|37
|7. Sakaryaspor
|22
|37
|8. Bandırmaspor
|21
|34
|9. Boluspor
|22
|34
|10. Manisa FK
|21
|30
|11. Göztepe
|22
|30
|12. Adanaspor
|22
|25
|13. Tuzlaspor
|22
|22
|14. Altay
|22
|19
|15. Erzurumspor
|22
|18
|16. Altınordu
|21
|17
|17. Gençlerbirliği
|22
|16
|18. Denizlispor
|22
|16
|19. Yeni Malatyaspor
|22
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|20
|50
|2. M.City
|21
|45
|3. M. United
|22
|43
|4. Newcastle
|21
|40
|5. Tottenham
|22
|39
|6. Brighton
|20
|34
|7. Brentford
|21
|33
|8. Fulham
|22
|32
|9. Chelsea
|21
|30
|10. Liverpool
|20
|29
|11. Aston Villa
|21
|28
|12. Crystal Palace
|21
|24
|13. Nottingham Forest
|21
|24
|14. Leicester City
|21
|21
|15. Wolves
|21
|20
|16. Leeds United
|21
|19
|17. West Ham United
|21
|19
|18. Everton
|21
|18
|19. Bournemouth
|21
|17
|20. Southampton
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|53
|2. Real Madrid
|20
|45
|3. Real Sociedad
|20
|39
|4. Atletico Madrid
|20
|35
|5. Rayo Vallecano
|20
|32
|6. Villarreal
|20
|31
|7. Real Betis
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|29
|9. Osasuna
|20
|29
|10. Mallorca
|20
|28
|11. Girona
|20
|24
|12. Celta Vigo
|20
|23
|13. Real Valladolid
|20
|23
|14. Almeria
|20
|22
|15. Espanyol
|20
|21
|16. Sevilla
|20
|21
|17. Valencia
|20
|20
|18. Cadiz
|20
|19
|19. Getafe
|20
|18
|20. Elche
|20
|9